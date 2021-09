Laura Bozzo sigue prófuga y abogado asegura que sufre enfermedad

Hace varias semanas se conoció que la popular conductora Laura Bozzo está vinculada a un proceso por fraude fiscal y por ello, se ordenó su búsqueda y detención. No obstante, la presentadora no se ha presentado y hoy en día, es prófuga de la justicia mexicana. Ahora, el abogado de la conductora Diego Díaz, aseguró que ignora cuál es el paradero de su cliente, pero reveló que tiene un problema de salud delicado, que se agravaría en caso de que ella vaya a prisión.

La presentadora que está imputada por supuestamente vender un inmueble que estaba embargado por las autoridades tributarias mexicana, padecería de una depresión clínica y un enfisema y por ahora, solo se comunica con su familia según su defensor.

“La razón por la que no se ha presentado en un juzgado, es porque ella ha sido diagnosticada con un problema de enfisema pulmonar grave, mismo que se le enseñó al juzgador”, dijo el profesional del derecho al programa mexicano de televisión Hoy, emitido por la cadena Televisa. “Dos, tiene un problema de depresión clínica diagnosticado, que el juzgador decidió ignorar y condenarla a muerte en una sentencia anticipada”, complementó.

También dijo que, si su cliente no se ha presentado, ante la justicia es porque considera que no tiene las garantías legales que debería. “Las condiciones jurídicas para que ella se encuentre en prisión preventiva no se dan. Digamos que está combatiendo sus derechos de la vía que se le compete y está combatiendo la injusticia de un juzgador”.

Anteriormente la hija de Bozzo, Alejandra de la Fuente también se había referido a la salud de su madre.