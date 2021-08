Laura Tobón embarazada, se confiesa sin tapujos: “No he hecho sino llorar”

Laura Tobón no solo es la presentadora de La voz kids, también es la protagonista de la más reciente edición de la revista Vea y además de posar para unas espectaculares imágenes que dejan ver cómo luce, ahora que ha superado la mitad de su embarazo, trae declaraciones exclusivas sobre lo que ha significado para ella y para su esposo, Álvaro Rodríguez, esta nueva etapa de su matrimonio, que ya completó cuatro años.

Los detalles del síndrome que padecía y que le impedían quedar en embarazo y que también padece su hermana mayor, quien aún no ha podido quedar gestante, sus antojos y la emocionalidad que le ha brotado y le han sacado lágrimas en una montaña rusa de emociones están en la edición impresa de la Revista Vea, que circula desde este 27 de agosto.

Detrás de cámaras con Laura Tobón l Revista Vea

“No ha habido nauseas, ni mareos, ni falta de energía siempre. Las grabaciones son extenuantes de 6 de la mañana a 6 de la tarde y yo pensé que no la iba a lograr pero este bebé me ha dado energía”, fueron algunas de las palabras de Laura, quien en esta etapa no ha tomado café, ha dejado el sushi y por supuesto, tampoco ingiere licor.

