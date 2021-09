Lina Tejeiro respondió a quienes le dicen “interesada” con Andy Rivera

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea

El cantante Andy Rivera presumió en su cuenta de Instagram la adquisición de una lujosa camioneta. El artista publicó una imagen en su cuenta de Instagram, acompañado de un conmovedor mensaje:

“Muchos de ustedes han visto este proceso desde el día 0, saben que yo no llegue a la música lleno de dones ni talentos, que no inicié con el camino servido ni regalado, muchos saben que me aventuré en el camino de vencer toda esa falta de contactos, presupuesto y virtuosismo a fuerza de disciplina, constancia y trabajo duro, siempre terco en que podía hacer parte del mundo de la música y el reggaetón, hoy miro hacia atrás y no me arrepiento de cada segundo, cada trasnocho y cada lágrima invertida en esto, porque la vida y Dios son tan perfectos que si soportas la maratón, ellos te dan tu recompensa y tus bendiciones”, aseguró el cantante.

El artista recibió felicitaciones por parte de sus seguidores. “Es la recompensa de tantos años de trabajo”, “Te lo mereces”, “Es un gran lujo”, fueron algunos de los mensajes. Uno de los comentarios que llamó la atención fue el de una seguidora que insinuó que la actriz Lina Tejeiro regresaría con el cantante por su nueva adquisición.

Dicho mensaje desató una ola de comentarios y uno de esos fue uno de la actriz Lina Tejeiro, quien no se quedó callada y le respondió a la mujer con un contundente mensaje:

“No mi hermosa, un carro me lo puedo dar yo misma, no me deslumbra y ni me sorprende. Que tú busques hombres por sus cosas materiales no quiere decir que otras mujeres lo hagamos. No trates de normalizar lo que tu haces. La verdad me alegro mucho por él”, aseguró la actriz.

