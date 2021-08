Video: “¿Vino solo?” El divertido reencuentro de Lina Tejeiro con Jhonny Rivera

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno invitaron a varios de sus amigos famosos para que disfrutaran de una gran celebración con motivo de la inauguración de su nuevo restaurante. Entre los invitados estaban Lina Tejeiro, quien fue con su mamá, y el cantante de música popular, Jhonny Rivera. La actriz y su exsuegro no desaprovecharon la oportunidad para interactuar y bromear sobre su curioso reencuentro.

Después de que Lina y Andy Rivera terminaron, mucho se ha comentado sobre una posible reconciliación, pues según sus seguidores, aún existe amor entre los dos. Por ahora, ambos artistas han asegurado que están solteros, sin plantear la opción de volverlo a intentar. Pese a que ya no están juntos, Jhonny Rivera, padre del intérprete de Me haces falta, ha demostrado tener una gran relación con su exnuera, y así lo ha dejado ver varias veces en sus redes sociales. Por ejemplo, anoche ambos disfrutaron volver a verse.

“Aquí les voy a mostrar a un vecino que tengo”, dijo la actriz, mientras le tocaba su hombro para que se diera la vuelta y saludara a la cámara. “Buenas noches, cómo me le va, mucho gusto, yo qué me iba a imaginar que me iba a encontrar con usted. ¿Vino sólo?”, expresó la actriz. Entre risas el intérprete de El intenso le dijo que sí, dejando ‘aburrida’ a Lina por no decirle que estaba con Andy. “Aghs, bueno”, dijo sarcásticamente la actriz de Chichipatos.

Lina Tejeiro se reencontró con Jhonny Rivera

El exsuegro y la exnuera se llevan tan bien, que Jhonny no aguantó las ganas de seguirle sacando más risas a Lina. De hecho, les mostró a sus seguidores el momento exacto en el que Lina miraba fijamente a Andy en un videoclip que proyectaron en una pantalla. “Límpiate, límpiate que estás chorreando”, le dijo el cantante mientras la grababa infraganti. Ella con su característica risa le respondió: “¡salud!, me tocó beberme este trago amargo”, mientras tarareaba las canciones de su ex. ¿Será que donde hubo fuego, cenizas quedan?

Reencuentro Lina y Jhonny Rivera

