Los datos curiosos de la canción ‘All I Want for Christmas is you’ de Mariah Carey

Desde 1994, hace 27 años, muchos amantes de la música y de la Navidad alrededor del mundo encontraron un himno para celebrar una de sus fechas favoritas en todo el año. All I Want for Christmas is you es el nombre de la canción que marcó la época navideña en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, pero indudablemente, significó un antes y un después en la carrera musical de Mariah Carey, su intérprete.

A la cantante, compositora, productora y actriz también se le conoce como el ‘Ave cantora suprema’, título que le otorgó el Libro Guinness de los récords gracias a su registro vocal y su uso del silbido, que perfectamente se puede evidenciar en una de las canciones más famosas de toda su carrera. Hoy, primero de noviembre, la ´reina de la navidad´, de 52 años volvió a ser tendencia en redes sociales por emocionar a muchos con un nuevo video dándole la bienvenida a esta época del año.

Cosas que tal vez no conocías sobre ‘All I Want for Christmas is you’ de Mariah Carey

Aprovechando que cada vez falta menos para celebrar la fecha, algunos internautas se han encargado de buscar detalles de una de las canciones predilectas de Navidad. Según algunos, la canción de Mariah la escucha una persona mínimo cien veces en cada diciembre.

Para Carey y el compositor Walter Afanasieff, creador de temas de las películas La bella y la bestia, Aladdín y Titanic, bastaron solo quince minutos para escribir el tema, en 1994, mientras se encontraban en un estudio de New York en pleno verano. Algunos fanáticos de la canción aseguran que ambos ambientaron el lugar con árboles de Navidad para sentirse más inspirados.

Desde el momento de su lanzamiento, Merry Christmas, donde aparece la canción mencionada, fue el álbum navideño de una mujer más vendido en la historia, y el álbum navideño más vendido en Japón. El sencillo, sigue siendo, hasta hoy, la canción de la cantante más vendida globalmente y el tema navideño más popular en las últimas dos décadas. En el 2019, después de muchos años de su estreno, logró establecer un récord al llegar al primer puesto del Billboard Hot 100 por tres semanas. Esto último hizo que la cantante fuera la primera y única en tener un sencillo número uno durante cuatro décadas consecutivas.