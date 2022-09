‘Los reyes del mundo’ arrasó en el Festival Internacional de Cine de Santander

Bucaramanga, la capital santandereana, le abrió sus puertas a grandes invitados nacionales e internacionales que llegaron al Festival Internacional de Cine de Santander para brindar, desde sus experiencias en el séptimo arte, sus conocimientos a las futuras generaciones que quieran acercarse a la gran pantalla.

Los reyes del mundo fue la cinta con la que se dio inicio al Festival. Andrés Castañeda, Cristian Camilo Mora, Davison Flores, Brahian Steven Acevedo y Cristian Campaña, sus protagonistas, llegaron al cine por primera vez. Estos cinco jóvenes antioqueños de escasos recursos encontraron una nueva oportunidad para salir adelante.

En diálogo con Vea, la productora Cristina Gallego habló de la cruda realidad que se muestra en el filme, pero que, a su vez, tiene un mensaje de esperanza para un mejor futuro para los niños y jóvenes, pues la cinta narra la historia de una pandilla que vive en las calles de Medellín y que emprende un viaje hacia una tierra prometida.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con esos cinco jóvenes que nunca antes habían actuado?

“Al inicio tenía mucho miedo de trabajar con chicos tan jóvenes y vulnerables porque no sabes si le haces bien o mal a la vida, porque el cine es una burbuja y es una experiencia seguramente de una vez en la vida. Lo que estamos intentando hacer es darles unas herramientas que les puedan servir para la proyección que ellos quieran dentro de su vida... Esa ha sido mi preocupación más grande dentro del proceso de realización de la película”.

¿Qué significó para ti hacer parte de esta película y apoyar a esos jóvenes?

“Es muy fuerte lo que ellos tienen que vivir en las calles, en las carreteras colombianas, entonces poder conectarme con ellos desde ese lugar, porque ellos están desde ese vértice de ser jóvenes, adolescentes y ser hombres. Ellos han sido víctimas de esa violencia desde la exclusión y desde la falta de atención a sus necesidades básicas, así que es muy difícil hablar de paz cuando no tienes techo, ni comida, ni familia. En Colombia nos falta hablar sobre esa intimidad del desbalance de nuestras estructuras familiares y que las cosas no se arreglan por fuera si no podemos arreglarlas desde adentro”, puntualizó Gallego.

¿Cuándo se estrena Los reyes del mundo?

Los reyes del mundo llega a todas las salas de cine del país el próximo 13 de octubre.