¿Los suegros de Shakira se negaron a ver novia de Piqué? Quieren reconciliación

Shakira y Joan, padre de Piqué Foto: Getty Images

La separación de Shakira se ha convertido en la comidilla de la farándula y el entretenimiento y por supuesto, es un tema que no pasa inadvertido. El alcance se vio este fin de semana cuando Piqué fue abucheado durante un partido y muchos de los asistentes al estadio gritaban ¡Shakira! Parecía algo irreal que en un lugar donde miles se congregan a ver fútbol tocaran un tema tan personal, pero ocurrió.

Los padres de Piqué quieren reconciliación con Shakira

Ahora se sabe que los padres de Gerard Piqué tampoco serían ajenos a la ruptura más famosa del entretenimiento. Ya se había dicho que la misma Shakira había tomado distancia de sus suegros con lo ocurrido y que, aunque su relación con sus suegros fue buena optaría por irse alejando poco a poco del entorno de su ahora ex.

Ahora surgen informaciones sobre la posición de los padres del futbolista. Todo parece indicar que ellos no desean otra nuera y procurarán un acercamiento entre su hijo y la cantante.

También te puede interesar: Piqué es abucheado en pleno estadio

Se dice que Joan y Monserrat, los padres de Piqué, no estarían tan resignados a que su hijo deje ir a Shakira. Nuevas informaciones indican que sobre todo la madre del jugador procuraría acercarse a su ahora exnuera para que junto a Piqué intenten remediar la situación y no separarse. Situación que tendría algo incómoda a la colombiana. También se ha dicho que los padres del español lo habrían reunido para decirle que no les interesa para nada una nueva nuera y por ello, Piqué habría terminado con la supuesta novia de 22 años con quien tuvo una aventura.

Así las cosas los padres del jugador se unirían a doña Nidya Ripoll, madre de la cantante, que hace pocos días en unas cortas declaraciones, también dejó ver su esperanza de que Shakira y Piqué se reconcilien.

Quiénes son los suegros de Shakira

Los suegros de Shakira conforman una pareja muy admirada en España. Joan Piqué y Montserrat Bernabéu tienen un sólido matrimonio desde hace más de 36 años.

El padre es abogado y es heredero de una familia que tiene una empresa que procesa fibra de vidrio. Se sabe que hizo muy buena amistad con don William, el padre de Shakira, pues ambos tienen gusto por la lectura y la escritura. Al igual que don William, Joe escribió su propio libro titulado Dos vidas, que lanzó en 2011.

En cuanto a Monserrat es una médica que trabaja en la unidad de daño cerebral del Instituto Guttman, en Barcelona. También hace parte de obras humanitarias y por su familia es una de las herederas del Barcelona.