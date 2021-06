´Luis Miguel´ demandado por su ´familia´

Todo empezó en febrero del 2020, durante las grabaciones de la segunda parte de Luis Miguel: la serie. En la escena que Luis Miguel (Diego Boneta) increpa a Tito (Martín Bello) sobre el paradero de su madre. Después de más de un año, Bello, el artista que interpretó al familiar del cantante, declaró a los medios, entre ellos a TVyNovelas, que procederá legalmente contra el protagónico de la producción de Netflix y también contra quienes deban responderle, pues los golpes que recibió durante la escena mencionada le dejaron secuelas médicas con las que todavía lidia.

¨Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital¨, le dijo el actor al medio mencionado. En su relato, el actor español cuenta que luego de terminar la filmación, se dio cuenta que tenía varios moretones, y que le propuso a Boneta que lo invitara a comer para que arreglaran el asunto. ¨Esa noche no pude dormir del dolor¨, recordó el español en la entrevista.

Bello fue revisado posteriormente por el médico de la producción. ¨Me recomendó ir al hospital porque estaba mal. Me llevaron a un fisioterapeuta que dijo que no me podía tocar porque me tenía que ver un ortopedista¨.

Aunque los gastos médicos en México fueron cubiertos por la producción, el artista argumenta que cuando volvió a España, pues aunque esperaba que su personaje tuviera continuidad en la serie, dice que fue eliminado sin razón alguna, tuvo que asumir su tratamiento. ¨Tengo un informe en el que se explican las secuelas que me pueden quedar¨.

Que paguen

El abogado de Martín Bello estaría preparando la demanda, que involucraría a la empresa que produjo la serie, a Netflix y a Diego Boneta. El intérprete dice que no busca dinero, sino que pretende que se sepa todo y que se haga justicia. De otro lado, espera que las cuentas médicas sean asumidas por quien dictamine la ley. ¨Son gastos que yo he pagado cuando ellos los tendrían que pagar¨, argumenta al medio.

MGM, que fungió como productora de la serie, dijo en un comunicado que para ellos, la salud y la seguridad de sus actores es esencial, así mismo declaró que a pesar de haber recibido las protecciones necesarias para realizar la escena, el actor se lastimó, recibiendo atención médica de forma inmediata. Aclaró también que han intentado contactarlo para hacer el reembolso de gastos, pero no han recibido respuesta. Ante el comunicado, Martín Bello se pronunció diciendo que todo es falso, que no lo han buscado y que los gastos médicos no se los querían liquidar.

Además, dice que tenía buena relación con Diego Boneta, pero que de la primera a la segunda temporada, el mexicano cambió mucho.