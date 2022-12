Mabel Cartagena ‘se le metió’ al camerino a Rafael Nadal. Esto contó

El martes 29 de noviembre los colombianos recibieron con mucha emoción a Rafael Nadal y Casper Ruud, el número dos y tres de la ATP. El español y el noruego llegaron al Coliseo Live de la capital colombiana con Copa Electrolit Nadal VS Ruud, gira que recorrerá Latinoamérica y ya ha visitado países como Ecuador, México, Argentina y Brasil.

Entre las más de treinta mil personas que disfrutaron del evento, donde también jugaron los colombianos Juan Sebastián Cabal, María Camila Osorio, Robert Farah y Yuliana Lizarazo, estaba la presentadora Mabel Cartagena, quien vivió una odisea para llegar al lugar y lograr una foto ‘actualizada’ con el tenista.

Mabel Cartagena hizo reír a Rafael Nadal con sus ocurrencias

Con la espontaneidad que se caracteriza, la barranquillera de 39 años le contó a sus 1.7 millones de seguidores todas las ‘maromas’ que tuvo que hacer para lograr una buena foto con el jugador. Como ella le llamó, una ´actualización´ de la imagen que ya tenía con el deportista, tomada hace unos años.

En dos videos, la presentadora contó los detalles de su reencuentro con el español. Aunque las fotos individuales parecían casi imposibles de lograr, ella no se iría del evento sin tener un recuerdo con el tenista. “Dos horas y quince minutos, mira Rafael Nadal más te vale que sepas valorar esto que acabamos de hacer por ti. Ya nos habían avisado que las fotos individuales con él iban a estar imposibles, así que apenas se terminó el partido me fui para la barandita y empecé a gritar como una loca ‘Rafa’. El man no tenía autorizado venir. Pero Verónica le señala a Rafa que yo soy la loca que se quiere tomar la foto con él y ahí se empieza a acercar hacia a mí, yo no lo podía creer”, dijo.

Y justo cuando creía que lo más difícil se había logrado y podía lograr su fotografía con él, sucedió lo inesperado. Mabel tenía activado el modo de video de su celular, pero Nadal lo notó y cambió la opción a modo cámara. Segundos después de posar, la presentadora se dio cuenta que la foto no había ´disparado´, y no tuvo reparo en volver a gritar el nombre del español para que regresara a su lado. Aunque se devolvió y hubo foto, el recuerdo quedó borroso y Mabel quedó con los ojos cerrados y despeinada.

“Imagínate que cuando se llevaron a Rafa Nadal, después de dos intentos fallidos de fotos y videos. Yo dije ‘yo no me puedo quedar así, esto no puede ser posible’ y me encontré con Cabal y Farah, cada uno estaba con su esposa, y Juliana, la esposa de Cabal, me dijo ‘vamos yo te entro al camerino’”, narró la barranquillera que hará parte del nuevo elenco de La vuelta al mundo en 80 risas. Sin pena, entró al lugar y vio a Nadal, quien se encontraba acostado en un sofá.

“Apenas él me vio le dio risa, ya sabía que yo era la mona que estaba gritando afuera como una loca y yo me le acerqué, fui entrando súper confianzuda como si fuera amigo mío de toda la vida y me le puse ahí al frente, le muestro yo el celular y le muestro la foto y le digo ‘Rafa ¿tú crees que esta foto yo la puedo publicar’?’ el hombre ve la foto, le pone zoom y yo así despelucada y dice ‘tienes razón, vamos a repetirla’”, finalizó su historia mostrando las fotos que finalmente obtuvo y donde se ve al deportista riéndose de sus ocurrencias.