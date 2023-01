Maite Perroni reveló de quién fue la idea del reencuentro de RBD

Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann y Christian Chávez emocionaron hace unos días a millones de fanáticos con el anuncio oficial de su próxima gira de reencuentro, tras 15 años sin subirse junto a un escenario como RBD. El grupo mexicano se juntará, por última vez, para brindar un anhelado show en países como Estados Unidos, México y Brasil.

Antes de conocerse la noticia, los integrantes de la banda se habían reencontrado en la boda de Maite Perroni celebrada el 9 de octubre del 2022, des de ahí y el verlos cantar uno de los temas más famosos de la agrupación, generó todo tipo de especulaciones. Hace unos días, la actriz de 39 años reveló la historia detrás del momento de ella y sus amigos cantando Rebelde.

La página oficial de RBD publicó el anuncio de lo que será su próxima gira mundial que, hasta el momento, solo contará con tres países. Foto: Instagram

¿Cómo se logró el reencuentro de RBD?

Hasta apenas hace unos meses, una nueva gira de RBD era solo un rumor y no más que un sueño de millones de fanáticos que crecieron escuchando a la agrupación mexicana con el paso de algunas generaciones. Maite Perroni confirmó en una entrevista que ella y sus amigos necesitaron solo unos pocos minutos para hacerla realidad.

“Cuando estábamos planeado la boda el DJ me dijo ‘¿cuáles son las canciones que no se pueden tocar en la boda?’ y yo le dije ‘RBD’ y se sorprendió y me dijo ‘¿Cómo? ¿por qué no puedo poner RBD en la boda?’ Y le dije ‘porque van a ir mis amigos, no los artistas”, confesó la mexicana que se encuentra esperando su primer hijo.

La sorpresa fue para ella cuando llegó el momento de la fiesta y fueron sus colegas quienes pidieron la primera canción de la novela, Rebelde. “De repente se armó el momento, fue increíble, super lindo y super amoroso”, recordó. Lo que pocos sabían era que fue en esa misma celebración donde inició la gira que este año ya es realidad. “Pasaron los días y como a la semana en el chat dijimos ‘oigan, ¿y así ahora sí hacemos el reencuentro?’ y lo armamos como en un mes y medio”, expresó.