Mamá de Lowe León estuvo en el cumpleaños de Adhara, hija de Andrea Valdiri

Ayer, Adhara Valdiri, la hija que Andrea Valdiri tuvo con Lowe León, cumplió su primer año de vida. El fin de semana, la bailarina barranquillera celebró junto a varias de sus seguidoras, a quienes sorprendió con grandes regalos.

Ahora, ‘la Valdiri’ realizó otra celebración junto con su familia y para sorpresa de muchos, una de las invitadas fue la mamá de Lowe León, quien posó muy sonriente junto a la progenitora de Felipe Saruma, esposo de la empresaria, y quien ha asumido el rol de padre de Adhara.

La relación de Andrea Valdiri y Lowe León no terminó en buenos términos, tanto, que el cantante no ha conocido a su hija, pues ha estado en constantes inconvenientes con Andrea. Sin embargo, a la madre del artista parece no importarle esas diferencias entre ellos, pues en algunas oportunidades ella sí ha compartido con Adhara.

Andrea Valdiri causó revuelo por foto de Adhara con la mamá de Lowe León Foto: Instagram

Mamás de Lowe León y Felipe Saruma comparten en el cumpleaños de Adhara

A la segunda fiesta que le realizó Andrea Valdiri a su hija Adhara para celebrar su primer cumpleaños, fue invitada la mamá de Lowe León. Fue la misma bailarina quien posteó una imagen donde se observa a la señora con la niña en sus brazos y a su lado, su mamá y la de Felipe Saruma. Allí escribió: “mis abuelitas”.

La instantánea ha sido toda una sensación en redes sociales, y algunas cuentas que siguen la vida de los famosos comenzaron a comentarla, admirando la relación que Andrea Valdiri tiene con su exsuegra. “la mamá de lowe es un ejemplo de señora”, “esa abuela hermosa presente en la vida de su nieta preciosa, y Adhara afortunada de estar rodeada de tanto amor”, “la que sale ganando es la bebé por la bendición de tener 3 abuelas”, “son personas maduras”, “qué ejemplo de señora, ella sabía desde un principio que era su nieta por esa razón siempre ha estado allí, felicitaciones”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

