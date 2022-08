Marbelle es defendida por su novio Sebastián Salazar ante las críticas en redes

Desde hace unos meses, Marbelle se encuentra en el ojo del huracán por mostrar su descontento con el actual gobierno de Colombia liderado por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

Tanto así, que en algún momento, la reina de la tecnocarrilera expresó su descontento con la mandataria lanzando a través de su cuenta de Twitter comentarios racistas y prejuiciosos. Posteriormente, en una decisión conjunta entre las dos partes, se determinó que la cantante debía retratarse de sus palabras en contra de Márquez.

“De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a Francia Márquez por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, expresó Marbelle.

Te puede interesar: ¿Marbelle se fue del país? Estas fotos dan pistas de su nueva residencia

Sebastián Salazar defiende a Marbelle

Aunque Marbelle se disculpó, las criticas en redes sociales no cesan para la cantante. “Esas disculpas son falsas”, “no le creo nada a Marbelle”, “Sigue siendo igual de racista”, “que mensaje tan hipócrita”, “mejor que se vaya del país”, “la verdad no me gusta su actitud”, fueron algunos de los mensajes. Ante las criticas, Sebastián Salazar, novio de la artista, la defendió a través de su cuenta de Instagram.

Luego de que la actriz y cantante se disculpara con la vicepresidenta, el futbolista le dedicó estas palabras: “Firme y sonriente”, afirmó. Mostrando su apoyo e incondicionalidad hacía su pareja. Luego de lo sucedido, la actriz no se ha vuelto a pronunciar frente al tema.

Te puede interesar: Arelys Henao recordó a Darío Gómez con ‘Nadie es eterno’

Marbelle pidió disculpas a la vicepresidenta Francia Márquez por comentarios racistas. Foto: Instagram

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento que son tendencia en Revista Vea