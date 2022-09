Leandro Díaz: Así fue el estreno de la serie protagonizada por Silvestre Dangond

Leandro José Duarte Díaz fue uno de los pioneros del vallenato en nuestro país. El cantante y compositor colombiano es recordado por sus letras descriptivas a pesar de ser ciego de nacimiento. Entre sus más de 350 canciones se destacan La Diosa Coronada, Matilde Lina, Dios no me deja y A mí no me consuela nadie.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: Ellos son Cali y el Dandee, los asesores de Nacho

Ahora, nueve años después de su muerte ocasionada por una aguda infección renal a los 85 años, la televisión colombiana le rinde homenaje con una producción de RCN que llevará su mismo nombre artístico. Silvestre Dangond encarnará a la leyenda vallenata en la serie, protagonizada también por Laura de León en el papel de Matilde Lina. Así se vivió su lanzamiento donde asistieron celebridades como Carmenza Gómez, Aida Bossa, Viña Machado, Mario Espitia, Emilia Ceballos, Jair Romero y Guillermo Vives.

¿Cuándo es el lanzamiento de Leandro Díaz?

Después de mucha espera, el Canal RCN anunció la fecha en la que todos los televidentes podrán ver la serie inspirada en la vida del compositor vallenato. El proyecto, que fue pausado a causa de la pandemia en 2020, llegará a las pantallas el próximo lunes 19 de septiembre a las 9:30 p.m.