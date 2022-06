‘Masterchef Celebrity 2022′. ¿Por qué salieron Alexandra Montoya y Aída Bossa?

MasterChef Celebrity ya se encuentra en su recta final. Quedan, por el momento, 10 famosos catalogados como los mejores cocineros de esta temporada. Cada uno seguirá luchando por conservar su puesto dentro del reality culinario.

En cada reto de eliminación va saliendo un concursante. La última famosa en salir fue la actriz Natalia Ramírez, quien curiosamente, había sido la primera eliminada de esta temporada, pero más adelante se reintegró de nuevo y se convirtió en una de las participantes más queridas por los televidentes. Sin embargo, a lo largo de esta temporada dos famosas han renunciado: Alexandra Montoya y Aída Bossa.

Esta es la razón por la que Aída Bossa salió de ‘MasterChef Celebrity’

Hace unas semanas, el programa sorprendió al anunciar la repentina salida de la actriz Aída Bossa, quien se perfilaba como una de las posibles finalistas del reality. No obstante, de un momento a otro sorprendió al confirmar su salida voluntaria, sin dar muchos detalles. Lo único que había dicho es que se trataba de “una decisión personal”.

Aunque ya pasaron varios días, los televidentes de MasterChef Celebrity todavía se seguían interesando por conocer la verdadera razón de su salida, pues a muchos les parecía muy extraño.

En el Defensor del televidente del canal RCN, espacio conducido por Consuelo Cepeda, se les explicó a los interesados por qué Aída Bossa renunció a la competencia. De acuerdo con Cepeda, todo se dio porque la actriz tenía otros compromisos laborales con una nueva telenovela. “Se cruzaron las grabaciones de ‘Masterchef’ con las de Leandro Díaz y eso le puede pasar a cualquier productora de televisión”. Con eso, admitió que se trató de un error en el agendamiento de rodajes del mencionado canal de televisión.

A través de sus redes sociales, la actriz, esposa de Julio César Herrera había dicho: “hay situaciones en la vida donde uno tiene que tomar decisiones y en ese momento no podía seguir en la competencia. Por eso me retiré con mucho dolor, porque fui feliz hasta el último día, fue una experiencia maravillosa. Yo estoy bien, mi familia está bien, pero en ese momento no podía seguir en la competencia”.

¿Por qué salió Alexandra Montoya de ‘MasterChef Celebrity’?

Otra de las participantes del programa era Alexandra Montoya, quien prometía un gran futuro dentro de la competencia. Sin embargo, de un momento a otro, al igual que Aída Bossa, anunció que se retiraría voluntariamente del programa. En diálogo con el programa La Luciérnaga, explicó en ese momento: “yo no entiendo la incomodidad, yo sé que han renunciado más personas y me fui en un momento en el que estaba ganando, en que me llevaba en las mejores relaciones con todos, sin excepción. Me fui cocinando, pero tomé la decisión porque simple y llanamente no era feliz”.