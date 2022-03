‘MasterChef Celebrity’: ¿Hubo trampa? Concursantes expresaron su indignación

MasterChef Celebrity es el reality culinario más visto por los colombianos. Todas las noches, los participantes se enfrentan a nuevos retos con el fin de ganarse un cupo en la competencia para llegar a la final. El pasado lunes hubo un nuevo reto de eliminación, en el que una famosa actriz tuvo que despedirse de la competencia.

En el más reciente capítulo, los famosos abrieron una nueva caja misteriosa. En el reto, debían cocinar en parejas granos como lentejas, garbanzos, arvejas y fríjoles. Sin embargo, la prueba más difícil fue que debían hacerlo amarrados, es decir, un participante detrás del otro. Aunque parecía ser algo complicado y divertido a la vez, la cocina de MasterChef Celebrity se calentó, y no precisamente por las preparaciones sino porque al parecer, algunos concursantes hicieron trampa, hecho que molestó a Aida Morales.

Al finalizar la prueba, que dejó como ganadores del pin de inmunidad a Tostao y a Chicho Arias, la actriz no dudó en manifestar su descontento y fue la encargada de alarmar sobre la situación. “Yo quiero decir algo, quiero llamar un poco a todos los compañeros y al discurso y a la bandera que hemos traído este conjunto de celebritys y es jugar bien, honesto y sin trampa. Si eso para algunos es inteligente, por lo menos para mí es trampa y es ser ventajoso”.

El reto consistía que la persona que estaba adelante no podía utilizar sus manos, únicamente lo podía hacer el de atrás. Sin embargo, hubo algunos que no siguieron al pie de la letra esa instrucción. “Me dio angustia al final ver la cara de angustia de Manuela al final emplatanto con sus manitas, mientras otros a cuatro manos trabajando, no es justo porque se arranca a jugar con indisposición y no es chévere porque aquí esto es diversión”. Estiwar G, por su parte agregó: “la reina del chunchullo se puso brava con el chanchullo”.

Tatán Mejía aceptó que en una par de veces sacó sus manos para ayudarle a su compañero Aco Pérez. Sin embargo, reconoció su error y dijo: “Tiene toda la razón, yo saqué las manos por debajo un par de veces. Yo asumo el regaño personal porque el juego era no sacar las manos y yo las saqué y tengo que aceptar eso”.