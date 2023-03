“Me eché al país encima”: Jessi Uribe contó cómo empezó su amor con Paola Jara

Unos años después de su paso por La Voz y A Otro Nivel, Yesid Eduardo Uribe Ordóñez, conocido por su nombre artístico Jessi Uribe, logró posicionarse como uno de los más destacados representantes del género popular en nuestro país. En el 2019, el bumangués acaparó la atención cuando confirmó, después de muchas especulaciones, su romance con la también cantante Paola Jara.

El 14 de mayo del 2022, después de más de dos años de noviazgo, los artistas se casaron la Ermita de la Candelaria, en Antioquia. Su amor lo sellaron con la canción La Boda, donde plasmaron detalles de su unión. Aunque hay muchos de sus seguidores que aplauden su amor, hay otros que siguen criticando su relación, que estuvo inmersa en rumores de infidelidad y críticas desde sus inicios.

Jessi Uribe recordó sus inicios con Paola Jara

A pesar de las críticas, el amor de la antioqueña y el bumangués se hizo fuerte, pero no siempre fue fácil para ambos, pues incluso se vieron afectados en sus espectáculos además de redes sociales. Hace poco, el intérprete de Dulce pecado y Matemos las ganas habló con Tropicana y reveló algunos detalles de lo que vivió cuando decidió hacer público su amor con su colega, y ahora esposa.

El tema nació cuando al cantante le preguntaron por lo más loco que ha hecho por amor. “Me eché al país encima, por ser feliz, por amor, por enamorado, pero feliz porque Dios sabe cómo hace las cosas con uno”, respondió. Y agregó cómo lidia con los haters que lo critican diariamente, “Ni me importan, le pongo cuidado a las cosas bonitas, a lo malo no le presto atención porque me lleno de de rabia, pero sí bloqueo, bloqueo, pero no les pongo cuidado”.