‘Me enamoré’, ‘Monotonía’ y más canciones que Shakira le dedicó a Piqué

Toneladas: al igual que Amarillo, esta canción hizo parte del álbum El Dorado. Con este tema, la barranquillera le ratificaba su amor al padre de sus hijos. “Es el sol detrás de tu risa, que me ciega y me deslumbra, y tu piel que roza la mía, pero aún no se acostumbra, es la luz detrás de tus ojosque ilumina mi penumbra, y que va brillando más fuerte y soy feliz, muy feliz”.