“Me estaba ahogando”: Luisa Fernanda W vivió gran susto con su hijo en el mar

“Les voy a contar una experiencia que me sirve como aprendizaje. Resulta que estamos en Santa Marta: nos fuimos con mis amigos en un yate, llegamos al lugar y el yate se detuvo; yo me bajo con Máximo para que él sienta el agua salada”, con esas palabras, la generadora de contenido Luisa Fernanda W, inició su relato en el que contó cómo logró evitar que ella y su hijo Máximo se ahogaran en el mar.

Te puede interesar: Fotos: así luce ahora Juan David, hijo de Juan y Norma en ‘Pasión de Gavilanes’

“Yo me voy a caminar, cuando de repente me hundo con Máximo porque hay un hueco gigantesco y lo primero que hago es alzar a mi hijo para que alguien me lo reciba”, reveló la pareja de Pipe Bueno. La influencer y el cantante estaban con sus amigos, disfrutando de la playa, luego del matrimonio de la manager de la influencer.

Entre tanto, aseguró que las personas que se encontraban a su alrededor creyeron que se había hundido a propósito para jugar con Máximo, sin saber que realmente se estaba ahogando. Afortunadamente, su instinto maternal la hizo reaccionar a tiempo, y cuando Pipe Bueno se percató de la situación, fue en su rescate, pero también cayó al hueco, experimentando lo mismo que Luisa y su bebé. Afortunadamente, lograron salir ilesos. “Yo estaba temblando, sentí que se me fue el mundo, ustedes no saben todo lo que hice para que mi bebé no se hundiera… Gracias a Dios fue solo un susto. El instinto materno es una vaina no, no, no. Uno entrega la vida por sus hijos. Cuando tienes un hijo tú te separas de lo que eres como ser humano, de tu instinto de supervivencia para protegerlos a ellos. Yo lo único que pretendía era que mi hijo estuviera bien”, reveló Luisa Fernanda W.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La influencer agregó que nunca había tomado tanta agua como ese día, pues le tocó después subirse al yate a reposar y a tratar de expulsar todo ese líquido que había consumido y que la puso a toser durante varios segundos.

Te puede interesar: “Thiago me tiene completamente enamorada”, Valerie Domínguez