Melissa Martínez le habría enviado indirecta a la nueva novia de Matías Mier

Luego de muchos rumores en redes sociales, Matías Mier confirmó su separación con Melissa Martínez, por medio de un comunicado en sus redes sociales, donde aprovechó para pedirle perdón por los errores cometidos, aunque no especificó a qué se refería.

En redes sociales se viralizó una nueva imagen de Matías Mier con la mujer con quien dicen, le habría sido infiel a Melissa Martínez. Foto: Instagram - Instagram

Desde que se conoció que la pareja, que se había casado el 14 de diciembre del 2019, estaba en crisis matrimonial, se comenzó a especular sobre los verdaderos motivos. En el programa Lo sé todo afirmaron que, supuestamente, la ruptura se había dado porque el futbolista uruguayo quería que la periodista no trabajara más. Por su parte, los seguidores especularon sobre una supuesta infidelidad del uruguayo hacia la soledeña. De hecho, se reveló la identidad de la joven periodista con la que el jugador estaría sosteniendo un romance.

¿Qué dice Melissa Martínez sobre la nueva pareja de su exesposo?

Por ahora, la presentadora no se ha referido al respecto. En cambio, se ha visto muy activa en sus redes sociales mostrando contenido sobre sus proyectos laborales, aparentemente muy feliz.

Aunque ya circuló la primera imagen del futbolista tomado de la mano con quien sería su nuevo amor, por ahora, ni él ni la joven, llamada Valentina Rendón, han confirmado o desmentido su supuesto romance.

Recientemente, Melissa escribió unas palabras en su cuenta de Instagram, donde tiene 2,6 millones de seguidores, que dejaron pensando a más de uno sobre si eran dirigidas para la nueva pareja de su exesposo o no. “Si por algún motivo no te caigo bien, espero que nunca digas, ojalá no me la encuentre porque me vas a tener que ver queridita”, dijo, mientras bajaba unas escaleras eléctricas, enfocando con su celular una foto de ella que estaba en una valla publicitaria.

Aunque no es claro si ese comentario fue dirigido con intención para la joven periodista que dicen, es la novia del futbolista, o si simplemente iba dirigido a sus seguidores, lo cierto es que, por ahora, Melissa ha preferido guardar su privacidad y no dar muchos detalles de lo que sucedió con su relación.

¿Qué hizo Melissa Martínez para adelgazar?

El cambio físico que ha tenido la presentadora ha sido bastante notorio. Hace unos años, cuando comenzó su carrera profesional, lucía con unos kilos de más. Luego, bajó de peso drásticamente, y, actualmente, luce completamente esbelta. Su cuerpo es admirado por muchas de sus seguidoras.

La periodista ha revelado que, hace un tiempo, se sometió a un bypass gástrico. Ahora, mantiene una gran disciplina con el ejercicio y la buena alimentación para conservar su cuerpo.