¿Lina Tejeiro y Juan Duque están en crisis? Estos mensajes desataron los rumores

Uno de los noviazgos más comentados en el mundo de la farándula colombiana es el de Lina Tejeiro y Juan Duque. Desde hace unos meses, la pareja comenzó a dedicarse amorosos mensajes en sus perfiles de Twitter, dejando en evidencia lo felices y enamorados que están.

Lina Tejeiro y su nuevo novio Juan Duque han presumido de su amor en las redes sociales, pero han sido bastante criticados. Foto: Instagram - Instagram

Hace unas semanas la actriz de La ley del corazón estuvo hospitalizada por una infección, razón por la que el cantante de música urbana viajó de Medellín a Bogotá para visitarla y sorprenderla con un ramo de flores. De paso, le pidió oficialmente que fueran novios.

Según ha dicho la generadora de contenido, se siente muy feliz de haberle dado una nueva oportunidad al amor, después de su polémica relación con Andy Rivera.

¿Qué pasó con Lina Tejeiro y Juan Duque?

Según dicen algunos seguidores de la pareja, al parecer, Lina y Juan no estarían pasando su mejor momento, pese a que todo parecía ser color rosa. Los dos son muy activos en sus redes sociales, especialmente en sus cuentas de Twitter donde se han dedicado románticos mensajes. Sin embargo, en los últimos días han lanzado algunas indirectas, aparentemente, indicando que su relación estaría en crisis.

Hace unos días, la actriz tuvo que abandonar el país para cumplir con uno compromisos laborales en Londres. Desde entonces, comenzaron los mensajes “extraños” en sus redes, generando esos rumores. Por ejemplo, el cantante escribió: “me está escribiendo todo el mundo menos usted mi amor”. También, en otro trino puso:”ayer vi una historia que no quería ver”. Inmediatamente, sus seguidores relacionaron esos mensajes como indirectas para su novia. Como si fuera poco, en otro tuit se lee: “eso me pasa por idealizar”. Pero, tal vez, el que más llamó la atención fue: “te juro, ya no me enamoro”.

Ayer vi una historia que no quería ver 🥴 — Juan Duque. (@wawawanduque) September 29, 2022

Eso me pasa por idealizar. — Juan Duque. (@wawawanduque) September 29, 2022

Mientras tanto, Lina posteó: “no confío en las personas que les gusta victimizarse”, “lo que ves es lo que hay, algunas veces soy graciosa, otras veces soy un desastre, pero todos los días soy yo. Sin pretender agradarle a alguien”.

Lo que ves es lo qué hay, algunas veces soy graciosa otras veces soy un desastre, pero todos los días soy yo.

Sin pretender agradarle a alguien. — LINA TEJEIRO 🦋 (@Lina_Tejeiro) October 1, 2022

Esas frases han puesto a pensar a los fanáticos de la pareja, quienes han creído que, posiblemente, estén enfrentando una decepción amorosa. Sin embargo, hay otras personas que aseguran que más bien, podría tratarse de una parte de la letra de la nueva canción del antioqueño. “Es por la nueva canción, así es como hacen promo los de ahora”, “¿terminaron?”. Por ahora, ninguno de los dos se ha referido al respecto.

¿Cuántos años tiene Lina Tejeiro?

Su nombre completo es Lina Fernanda González Tejeiro. Nació el 8 de octubre de 1991 y, actualmente, tiene 30 años. El año pasado los celebró por todo lo alto con una gran fiesta, en la que estuvieron sus amigos más cercanos, entre ellos, Greeicy Rendón, Lina Castrillón, Luisa Fernanda W y Mabel Moreno, entre otros.