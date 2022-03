Miley Cyrus en Colombia: la altura de Bogotá le pasó factura en su concierto

Después de 11 años, la actriz y cantante Miley Cyrus se volvió a presentar en Colombia. En el 2011 lo hizo por primera vez y para ese entonces, la exestrella de Disney tenía 18 años.

En la noche del lunes festivo, sus fanáticos se reencontraron con la artista, y a través de redes sociales circularon imágenes del concierto que se llevó a cabo en el Movistar Arena, en la capital del país. En varios videos, que se hicieron virales, se muestran a miles de fanáticos haciendo fila, todo por conseguir el mejor lugar para ver a la intérprete de Never be me.

Antes de subir al escenario, la cantante demostró todo su cariño y carisma con el público. Con abrazos y besos, miles de fanáticos pudieron compartir de cerca con la artista. El momento del show fue el más esperado. Dentro de su repertorio hubo bailes e innumerables ovaciones. Sin embargo, hubo un momento en el que Miley preocupó a sus fanáticos. Debido a la altura de Bogotá, la cantante tuvo que pausar su show por varios minutos.

“Gracias. Muchas gracias. Solamente quiero tomarme un segundo. Yo sé que esto será difícil por la barrera que tenemos en el lenguaje, pero haré lo mejor por explicarme. No habíamos realizado shows en los últimos dos años por la pandemia de coronavirus, estábamos desconectados. Ahora estamos en un nuevo lugar. Ustedes están mucho más arriba que yo, chicos. Yo siempre hablo de la fuerza y de la perseverancia, de no rendirse, de seguir. Así que en lugar de correr, debo enfrentarlo (...) en este momento, es mejor para mi tomarme un momento para respirar. Estoy siendo honesta con ustedes”, dijo.

Por ese motivo, y en medio de la presentación, Miley Cyrus tuvo que sentarse varias veces para seguir cantando. Además, se le vio tomando agua constantemente para estabilizarse. “Aunque sé que debe haber un cartel que diga ‘Miley, vomítame’, no lo haré. Yo escupo a la gente, pero no la vomito”, dijo jocosamente. Pese a ese mal momento, la artista reveló que ese show fue uno de sus favoritos de su gira por Suramérica.