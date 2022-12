Mundial 2022: Mafe Walker dijo ganador de Qatar ¿Extraterrestres ven fútbol?

A mediados de este año, Mafe Walker atrajo a muchos internautas por asegurar que se comunica con alienígenas. Con varios videos en las pirámides de México, la mujer se convirtió rápidamente en una de las más comentadas en redes sociales al mostrar, supuestamente, el idioma con el que habla con los extraterrestres.

Gracias a su reconocimiento en varios países de Latinoamérica, Walker ya realiza sesiones personalizadas de comunicación intergaláctica, recibe dinero para enviar saludos a sus fanáticos y hasta colaboró con Netflix México para una publicidad. En su reciente visita a Colombia, la mujer que envía, supuestamente, ‘códigos y frecuencias galácticas’, fue cuestionada sobre el Mundial de Fútbol en Qatar y su respuesta sorprendió a más de uno.

¿Quién ganará el Mundial de Qatar 2022? Esto dijo Mafe Walker

La colombiana, radicada en México, fue entrevistada por la emisora Tropicana y respondió varias dudas de los oyentes, entre ellas, el idioma que dice dominar a la perfección. “Yo emano un sonido que es galáctico, es una frecuencia extremadamente alta, no es que interprete con la mente ese lenguaje, es una vibración, mando una vibración o sonido a través de mis cuerdas vocales”, respondió cuando le preguntaron por las particulares palabras y sonidos que la hicieron famosa.

Además de hablar de su creencia en Dios, los periodistas la dejaron ir sin interrogarla por la Copa Mundial de Fútbol que se disputa actualmente en Doha, Qatar, que se encuentra en la fase de octavos de final. La duda giró en torno al ganador del torneo. “Eso sí no sé... Los extraterrestres ya no sabemos de eso”, expresó, inmediatamente uno de los locutores le preguntó si los extraterrestres no veían fútbol, y su respuesta llamó la atención. “Estamos en la nave, amor”, dijo.