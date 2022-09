Natalia Paris recibió una propuesta indecente por parte de un famoso cantante

Natalia París ha consolidado su lugar en el mundo de entretenimiento nacional e internacional. La paisa, de 49 años, que alcanzó la fama en el mundo del modelaje, también se ha destacado como empresaria y en el último tiempo también como DJ. Por estos días, Natalia vuelve a ser tendencia, pues compartió con sus seguidores la experiencia negativa que vivió con un famoso cantante.

Natalia París recibió una propuesta indecente por parte de un famoso cantante

La paisa, que suele ser muy reservada con su vida privada, reveló al programa Lo sé todo, que en una ocasión tuvo una desafortunada experiencia con un famoso cantante, cuyo nombre prefiere tener en el anonimato. Natalia contó que fue a cenar con el artista, quien se mostró muy caballeroso con ella y hasta la presentó a sus amigos y músicos como ‘su futura esposa’.

“Ese artista me invitó a uno de sus conciertos. Se presentaba en Medellín y me llevaba para todas partes, me presentaba con sus músicos y decía: ‘Esta es la mujer de mis sueños. Me voy a casar con esta mujer’. Yo me sentía superhalagada”, recordó.

Todo dio un giro inesperado cuando la invitó a una fiesta, y el mánager del famoso le preguntó “¿cuánto es?”, interrogante que indignó a la paisa. “Eso fue superdesilusionante para mí, cogí mis cosas y me fui. Fue como un vacío en mi pecho. Es la única vez que me ha pasado”, finalizó.

¿Con quién le fue infiel El Gato Baptista a Natalia París?

La Dj y Juan Alfonso Baptista, conocido como ´El Gato’, sostuvieron una sólida relación de siete años. En 2007, la pareja dio por terminado su amor por una infidelidad. Con el paso del tiempo, las heridas sanaron, y ahora Natalia y Juan Alfonso sostienen una buena amistad.

Hace más de un año, la paisa reveló, en una entrevista con Diva Rebeca, el personaje de Omar Vásquez, el nombre de la otra famosa que ocasionó la ruptura de su relación con Juan Alfonso. “Gato estaba haciendo una novela con una actriz muy bonita y talentosa. Se llama Stephanie Cayo, es una peruana, con ella me cachonearon”.