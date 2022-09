“Necesito tiempo para descansar y mejorar”: Justin Bieber cancela gira mundial

Este miércoles 7 de septiembre Justin Bieber se presentaría por cuarta vez en Chile, luego de haber cantado en el famosos festival Rock in Rio, en Brasil. Sin embargo, el recital no se llevará a cabo pues el mismo cantante canceló no solo esa presentación sino las que restan de su gira Justice World Tour.

Justin Bieber se dedicará a su salud física y emocional Foto: Archivo Vea

La cancelación obedece a motivos tanto personales como físicos, pues al parecer Justin Bieber sigue enfrentado serios problemas de salud y padecería de secuelas del síndrome de Ramsay Hunt que hace algunos meses lo afectó seriamente hasta llegar a una parálisis facial.

¿Qué le pasó a Justin Bieber?

Recordemos que, a principios de este año, Bieber reveló que padeció un cuadro viral que le ocasionó una parálisis facial que lo mantuvo alejado de los escenarios. El diagnóstico fue síndrome Ramsay Hunt, un raro trastorno neurológico derivado del cuadro mencionado.

EL canadiense retomó su gira después de un breve tratamiento y descanso, en julio y además de completar las presentaciones que tenía pendientes en Estados Unidos, cantó en distintos escenarios de América Latina.

“Después de descansar y consultar con mis doctores, familia y equipo, fui a Europa en un esfuerzo por continuar con el tour”, explicó el cantante que explicó cómo ha sido su trabajo y la intensidad de este en las últimas semanas, lo cual lo ha afectado.

“Me presenté en seis conciertos en vivo, y me pasó la cuenta. Este pasado fin de semana, me presenté en Rock en Río y entregué todo lo que tengo a la gente en Brasil”. Al artista reconoció que es tiempo de darse importancia a sí mismo. “el cansancio me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento”, escribió luego de su presentación en Brasil.

“Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”, según el comunicado. “Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.

Por supuesto los fanáticos del cantante han dejado mensajes de solidaridad apoyándolo, pero también lamentaciones por no poder ver a su artista en vivo por un buen tiempo.

Hace algunas semanas cuando compartió sus avances en su recuperación por medios de sus stories en Instagram el artista admitió que este tiempo también le ha servido para acercase a su fe cristiana, que ha tenido desde niño. “Quería compartir un poco de cómo me he estado sintiendo”, mencionó. “Cada día ha mejorado y, a través de todas las molestias, he encontrado consuelo en quien me diseñó y me conoce”.

El cantante mencionó su tranquilidad al pensar que esto es solo una prueba. “Esto me hace recordar que Jesús me conoce por completo… Él conoce las partes más oscuras de mí que no quiero que nadie sepa y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos”, al final mencionó que en tiempos de tormenta ha encontrado paz en su fe.