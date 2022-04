¡No es marketing!: Andrea Valdiri nos confirmó que sí se casa con Felipe Saruma

Aunque los influenciadores, Andrea Valdiri y Felipe Saruma no han confirmado oficialmente su relación sentimental, por medio de sus redes sociales, la pareja ha dejado ver que mantienen un intenso romance desde hace algunos meses, tanto así, que ya suenan campanas de boda.

Los rumores sobre el matrimonio tomaron fuerza, cuando en redes sociales allegados de la bailarina publicaron la invitación de una boda que contenía una botella de Whisky.

Además, esta semana, circuló en redes sociales el diseño de una moneda en donde por un lado aparecen las caras de los influenciadores, mientras que al reverso se lee ‘16 de abril de 2022′, fecha de su matrimonio.

¡No es marketing, ni reality!

Luego de que los generadores de contenido dieran indicios de que se llevaría a cabo una boda, algunos internautas dudaron y especularon sobre la situación, pues muchos aseguraron que se trataría del lanzamiento de un reality show o una estrategía de marketing para impulsar sus marcas. Cabe recordar que la barranquillera dio a conocer en noviembre del año pasado, que instalaría cámaras en su casa para grabar su diario vivir.

Sin embargo, en entrevista con Revista Vea, la misma Andrea Valdiri confesó que su boda con Felipe Saruma es una realidad y no se trata de ninguna estrategia publicitaria. “La gente cree que lo bonito solo pasa en las películas… y no, no es así. Esta es una boda real, no es ni reality ni por marketing”, nos reveló la empresaria.

