“No es tan fácil”: Ana Karina Soto a críticas por como lleva la muerte de su mamá

Los últimos días no han sido nada fáciles para la presentadora de RCN, Ana Karina Soto. Su madre, la señora Juana de Dios Arévalo, falleció después de varios días de haber permanecido en una UCI, a donde llegó luego de sufrir una fuerte caída en una gradas.

A través de sus redes sociales, la presentadora ha expresado su tristeza por la ausencia de su mamá. Muchos de sus amigos y colegas le han dejado mensajes de solidaridad por la lamentable noticia.

Aunque la mayoría de sus seguidores también la han estado acompañando virtualmente en este difícil proceso, hay otros que se han limitado a criticar la forma en la que Ana Karina ha afrontado la partida de su mamá.

La presentadora se tomó unos días de duelo, pero luego retomó su vida laboral en el programa matutino del canal RCN. Además, en sus redes sociales volvió a ser activa y ya ha publicado varios videos promocionando algunas marcas de las cuales es imagen. Sin embargo, ha sido criticada por algunos internautas. “¿Ya se le olvidó su mamá?”, “ana siempre riéndose ni párese que tuviera luto en su alma”, son algunos de los mensajes que le han dejado en sus redes sociales.

Para responderles de una manera muy diplomática, la presentadora comparó su situación actual con lo que ella pensaba antes de las personas que no lograban superar en corto tiempo la pérdida de un familiar.

“Yo decía ‘ay, se le murió un ser querido, déjelo ir, pero es que es ahí pegado’ y no, no es tan fácil. No es tan fácil la verdad, la mamá es mamá sin duda alguna. Yo creo que es el ser más importante que cualquier persona. Independientemente de lo que signifique para unas personas o para otras, mi experiencia es que yo tenía una relación maravillosa con mi mamá”, dijo a través de sus redes sociales.

De igual manera, confesó que, aunque reconoce que su mamá está en un lugar mejor, la sigue echando de menos. “Ella me llamaba o me mandaba una nota de voz y yo se la respondía. No he sido capaz [de olvidarla], yo escucho sus notas de voz, pero me hace mucha falta. Y aunque sé que ella está bien, en un lugar que no siente dolor, ni angustia, ni nada. Hay días de fortaleza, también hay días de mucha tristeza, de mucha nostalgia, de una presión en el pecho y un vacío en el estómago que gracias a Dios he recibido mucho amor y muchos abrazos y estamos como siempre con mi familia muy unidos”, puntualizó.