¡No lo creerás! Conoce a “la nueva Carla Giraldo” de ‘MasterChef Celebrity 2022′

La nueva temporada de MasterChef Celebrity ya ha despertado cientos de comentarios en redes sociales. El pasado miércoles, Natalia Ramírez, actriz de Betty, la fea, se convirtió en la primera eliminada, luego de cometer varios errores técnicos y gastronómicos con la preparación de su plato que incluía comida de mar.

Entre otras cosas, ya se pudo ver la primera discusión entre algunos de los concursantes. El ‘rifirrafe’ se dio entre Tostao, integrante de Chocquibtown, y el actor Aco Pérez.

¿Quién es “la nueva Carla Giraldo” de esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’?

La reacción que tuvo Tostao porque él y su equipo se ganaron los delantales negros y fueron directo al primer reto de eliminación, se convirtió en tendencia en redes sociales. De hecho, Claudia Bahamón tuvo que intervenir para que los famosos no continuaran con la discusión. Fue tanta la controversia que generó el músico con sus comentarios que Frank Martínez, finalista de la anterior temporada de MasterChef Celebrity y quien estos días estuvo como invitado especial, dio su punto de vista al respecto y comparó al cantante con Carla Giraldo, ganadora del año pasado y quien se destacó, además, por sus constantes polémicas con sus demás compañeros. “‘Tostao’ puede ser la Carla Giraldo de esta temporada”, dijo en tono jocoso el comediante.

Tostao puso las cosas muy calientes en Masterchef pic.twitter.com/g6JNX6JQuj — Ana (@PuraCensura) February 23, 2022

Carla Giraldo festeja su reemplazo en la nueva temporada de Masterchef Celebrity

Aunque muchos internautas compararon a Tostao con Carla Giraldo, hay que otros que aseguraron que “la nueva Carla Giraldo” sería nada más y nada menos que la actriz Isabella Santiago. Todo surgió por un divertido meme que creó un seguidor del reality, mostrando la transformación de la venezolana en la actriz colombiana. Carla no dudó en reaccionar en la publicación donde escribió: “Jajaja me encantó. Y si no lo dudan, tampoco duden que cocina como un p$%&s y por eso estudia. Bravo por su carácter, ahí gana el que mejor cocine y el que más aguante”. ¿Quién se parece más a Carla Giraldo, Tostao o Isabella Santiago?

