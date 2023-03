No solo es Maite Perroni. Este actor de ‘Rebelde’ también será padre este año

Durante las últimas semanas, el fenómeno de Rebelde se ha convertido en tendencia porque los actores y actrices principales que formaron parte de la inolvidable telenovela mexicana, en el 2004, se reencontrarán para realizar una gira de despedida con la agrupación RBD, que se dio a conocer por temas como Sálvame, Inalcanzable, Enséñame, Ser o parecer, Tras de mí, entre otras.

RBD, rebelde Foto: Twitter @RBD_oficial - Twitter @RBD_oficial

Actor de ‘Rebelde’ será papá

A principios de este año, la actriz Maite Perroni anunció que se convertiría en madre por primera vez, junto a su esposo Andrés Tovar. La cantante se ha mostrado muy feliz pues muy pronto le dará la bienvenida a su hija. De igual manera, está a la expectativa por comenzar, después del parto, la gira Soy Rebelde Tour junto a sus amigos y colegas Dulce María, Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann.

Ahora, un nuevo integrante de la telenovela también entrará a la ola de los “papás”. Se trata de Rodrigo Nehme, el actor que le dio vida a Nico Huber, quien tuvo un romance con Lupita Fernández.

Aunque el actor solo estuvo en una temporada de la serie televisiva, su personaje quedó en el recuerdo de miles de fanáticos. Una de las razones por las que no continuó en el proyecto, fue porque no logró un acuerdo en su sueldo, según cita la prensa mexicana. “Estaba buscando renegociar mi sueldo con uno de los productores. No me dio la cita y lo confronté en una visita de foro, lo hice pidiendo que me subiera el sueldo enfrente de otros actores, cosa que creo que le molestó…Tal vez ahí pudo haber algo que influyó para que buscaran cómo introducir otro personaje como amor de Lupita y fue Santos”, aseguró.

Por medio de sus redes sociales, el actor confirmó que está esperando un hijo. “Tenemos algo que contarles: ¡¡¡14 semanas!!! ¿Niño o niña?. #Bebéencamino”, escribió en una publicación que está acompañada de un reel de imágenes junto con su esposa Denise Thuss. En las fotografías aparecen mostrando la ecografía del bebé y presumiendo la barriguita de su embarazo.

¿Quién es Denuse Thuss, la esposa de Rodrigo Nehme, actor de ‘Rebelde’?

El actor mexicano se casó en el 2021 con Denise Thuss, quien se desempeña como Directora comercial de ONPOST, una empresa de moda y mercantil. Aunque no es reconocida en el mundo artístico, en redes sociales no dudan en presumir su amor a través de diferentes fotografías.