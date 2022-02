“No tienen cerebro”: Yailin, la más viral, novia de Anuel, se defiende de críticas

El nombre de ‘Yailin, la más viral’ ha sido tendencia desde hace varias semanas, cuando se hizo pública su relación con Anuel AA, expareja de Karol G. Desde entonces, los internautas han estado pendientes de cada detalle que la influencer de República Dominicana postea en sus redes sociales.

Te puede interesar: VIDEO: Yailin, novia de Anuel, abandonó un live al escuchar canción de Karol G

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En los últimos días, la nueva novia de Anuel ha sido la protagonista de los titulares de varios medios de comunicación. Primero fue por la particular reacción que tuvo al escuchar el nombre de Karol G en un live que hacía el artista puertorriqueño con un amigo. Luego, volvió a dar de qué hablar porque terminó abandonando otra transmisión en vivo que ella realizaba, al escuchar el tema Mami de la artista colombiana. Eso ha generado miles de reacciones entre los internautas quienes han afirmado que Anuel no la quiere como a Karol G.

Así respondió ‘Yailin, la más viral’ a quienes la han criticado por su relación con Anuel

Tras recibir malos comentarios de parte de algunos usuarios en internet por las actitudes que ha tenido en las mencionadas transmisiones, la también cantante no se quedó callada, y por medio de las historias de su cuenta de Instagram respondió de manera contundente: “Veo a un par de gente que me tiene tanto odio que nada más espera a que pase algo para venir y acabarme. A los estúpidos que no tienen cerebro, si se fijan ella no tenía el celular y estaba más pendiente a su pan que a otra cosa”.

Enseguida, lanzó un fuerte comentario dirigido a todas aquellas personas que han criticado su relación con Anuel AA. “Así que dejen de estar hablando mie*** que a ustedes las amigas le cogen el marido que es peor y nadie les dice nada”.