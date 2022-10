Nórida Rodríguez comparte emotivo mensaje para ‘Toto Vega’ a un mes de su muerte

Exactamente hace un mes, la repentina muerte del reconocido actor Toto Vega tomó por sorpresa a todo un país, pues poco se sabía sobre sus quebrantos de salud, que lamentablemente lo llevaron a su deceso, durante la celebración del Festival de Cine en Barichara, Santander, que dirigía junto a su esposa Nórida Rodríguez.

En su momento, a través de un comunicado de prensa, los médicos del Hospital San Juan de Dios de Barichara, revelaron cómo transcurrieron los últimos momentos del actor y las causas de su fallecimiento.

“En nuestra institución se recibe un paciente masculino de 53 años de edad, traído en ambulancia de la institución, con antecedente de sobrepeso, sin otras comorbilidades conocidas o referidos por los familiares. Ingresa inconsciente, se inician de forma inmediata a las 21+36 maniobras de reanimación cardiopulmonar, intubación oro traqueal, se logra obtener pulsos y ritmo cardiaco posterior a 20 minutos de maniobras y se procede a realizar traslado inmediato a segundo nivel de atención”.

Según se explicó en el comunicado de prensa, se tenía previsto trasladar al actor al Hospital de San Gil, sin embargo, pese a los intentos de los profesionales de la salud por salvarle la vida, el artista presentó un segundo para cardiorrespiratorio, el cual lograron controlar, pero en el camino, tuvo un tercer paro, que fue le causante de su muerte. A pesar de las maniobras médicas, Vega no respondió y se declaró fallecido a las 10:50 p.m. del día domingo 25 de septiembre.

Nórida Rodríguez recuerda a Todo Vea

A un mes de su partida, la actriz recordó a su esposo con un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, que desató nostalgía entre sus seguidores:

“Amor mio, hoy se cumplen 30 días sin ti. Treinta días sin tu beso al despertar y sin tu abrazo al dormir, sin tu sonrisa, sin tu alegría, sin tu voz diciendo te amo y sin el par de girasoles que habitaban tus ojos. Me resulta absurdo pensar que salimos juntos de nuestra casa y tuve que regresar sin ti, apenas con una maleta llena de tu ropa, que no he sido capaz de deshacer y junto a la que nuestro gato maúlla a diario, haciéndole eco a mi llanto. Todo grita tu ausencia y ni aún el amor de los que tú y yo amamos puede llenar el vacío de ti, ni mitigar este dolor, porque nada ha dolido más que estar viva sin ti y que haber perdido mi hogar, que eras tú. Te amo”, expresó.

