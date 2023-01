Nueva canción Shakira y Bizarrap: se habría filtrado la letra y Piqué reacciona

Hace unos días, Shakira confirmó que lanzaría un nuevo tema musical, esta vez en colaboración con el cantante argentino Bizarrap. Millones de fanáticos han estado a la expectativa por conocer lo que la colombiana quiso plasmar a través de esa canción. Según se venía diciendo en redes sociales, al igual que Monotonía, estaría dedicada a su ex, el futbolista Gerard Piqué. La ruptura con el deportista, ha sido la inspiración para la barranquillera para crear nuevos temas.

Aunque no se ha estrenado, la nueva canción de Shakira con Bizarrap, ya se convirtió en tendencia. Foto: Getty

¿Qué dice la letra de la canción de Shakira con Bizarrap?

Pqué ha sido fuertemente criticado por haberle sido, supuestamente, infiel a Shakira con Clara Chía. De hecho, en la canción Monotonía, la colombiana habría revelado las razones por las cuales decidieron ponerle punto final a su historia de amor. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”.

¿Canción de Shakira para Piqué?

Ahora, y al parecer, se habría filtrado en redes una supuesta letra del nuevo tema de la colombiana que, también, tendría un contundente mensaje para su ex. “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice, supuestamente, parte de la letra de la canción que será estrenada mañana.

¿Qué dijo Piqué sobre la nueva canción de Shakira y Bizarrap?

Luego de conocerse esa supuesta letra, el exjugador del Barcelona F.C. habría reaccionado en sus redes sociales. En su cuenta de Twitter posteó unos emoticones de un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna que, para muchos, fueron suficientemente claros como una “indirecta muy directa” para la artista y madre de sus hijos Milan y Sasha.

Por supuesto, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar. “Si con Te Felicito y Monotonia te dejaron en Jaque, con Bizarrap te quedarás en Mate mi rey”, “mastique y trague”, “con esa canción que sale mañana Shakira te va a terminar de acribillar y retirar, es bonito y está bien”, “prepárate porque mañana te entierran amigo. Yo que vos disfruto hoy”.