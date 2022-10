‘Pálpito 2′ de Netflix: ¿Ernesto Calzadilla y Laura Londoño en el elenco?

En septiembre de este año, Netflix anunció el inicio del rodaje de la segunda temporada de la serie colombiana Pálpito, protagonizada por Ana Lucía Domínguez , Michel Brown, Margarita Muñoz y Sebastián Martínez . Desde que la producción se estrenó, el 20 de abril del 2022, rompió récord como la creación colombiana más vista en la plataforma, en más de 60 países del mundo.

Los fanáticos, que se engancharon de principio a fin con la apasionante trama, no se despegan de las redes sociales para estar al tanto del anuncio de la segunda parte de la historia. Se supo que en septiembre de este año, la actriz Ana Lucía Domínguez, esposa de Jorge Cárdenas, había viajado a Estambul, Turquía, para grabar sus primeras escenas.

Personajes segunda temporada de ‘Pálpito’

El periodista de entretenimiento Carlos Ochoa reveló la información en sus redes sociales. En varios videos mostró cómo logró entrar al rodaje de la producción y encontrarse con nuevas caras que participarán en la segunda parte de la serie. La primera en sorprender a cientos de fanáticos fue Laura Londoño, la recordada ‘Gaviota’ en la segunda versión de Café con aroma de mujer del 2021.

“Primero la vi como espectadora, desprevenida, distraída y me encantó, lloré, sufrí; luego cuando me llaman y me empiezan a traer hacia acá digo ‘por favor, si, qué dicha’. Ha sido super lindo, he disfrutado mucho el elenco, la trama, hacer cosas nuevas, explorando esas facetas de actriz”, dijo sin revelar mucho sobre su personaje.

Julián Arango y Ernesto Calzadilla en ‘Pálpito 2′

Los fanáticos de Yo soy Betty, la fea se emocionaron al ver al famoso Julián Arango, recordado por su personaje de Hugo Lombardi. En Carlos Ochoa y sus novelas, el actor de 54 año destacó la importancia de estar en un proyecto de una plataforma tan importante y además hecho por colombianos. “Me están dando la oportunidad, muy agradecido, un proyectazo de esos que uno dice ‘wow estamos haciendo cosas grandes, cosas buenas de verdad’. De una dije ‘si, vamos’, es que con esa primera temporada cómo no”.

Ernesto Calzadilla, el actor y conductor nacido en Venezuela, también será una de las sorpresas en la continuación de la historia. Recordado por su personaje de Aguirre en Amor en custodia y por presentar, durante siete temporadas, Yo me llamo, el reality de Caracol, contó cómo obtuvo su personaje. “Fue una gran sorpresa, un gran regalo de cumpleaños y de vida, coincidió con mi aniversario. Mi representante se puso a llorar de la emoción y me decía ‘¿y tú no estás emocionado? Yo estaba mudo, sin palabras. Hace años que venía procurando estar en un proyecto en plataforma y además en otro rol de mi vida actoral”, aseguró, a la vez que dejó abierta la posibilidad de verlo de nuevo en la presentación de un programa.