Piqué habla de Shakira: por primera vez se refirió a ‘Music Sessions #53’ con Bzrp

Han pasado nueve meses desde que Shakira y Piqué hicieron pública su separación. Desde entonces, la barranquillera ha brindado algunas declaraciones al respecto, e incluso, ha lanzado varios temas musicales expresando lo que pasó con su relación con el padre de sus dos hijos Milan y Sasha, entre ellos, Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 con Bizarrap, y TQG, con Karol G.

Shakira fue captada llorando en un establecimiento, luego de cautivar a miles de fanáticos con su presentación junto con Bizarrap, en el ‘show’ de Jimmy Fallon, donde interpretó ‘Music Sessions #53′. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué dijo Piqué sobre la canción de Shakira con Bizarrap?

Recientemente, Gerard Piqué fue invitado a una entrevista con el periodista Jordi Basté, director y presentador del programa El Mon de Rac 1. Allí, el exfutbolista español fue cuestionado por varios temas, incluyendo la investigación en contra del también futbolista Dani Alves y, por supuesto, su separación con la cantante colombiana.

Una de las preguntas que le hizo el comunicador fue si había escuchado BZRP Music Sessions #53, la canción que Shakira lanzó junto con el DJ argentino Bizarrap y que se convirtió en toda una sensación porque le lanzó fuertes indirectazos a él.

El catalán reconoció que sí la había escuchado, pero, de igual manera, aseguró que no quería hablar sobre ese tema. “No quiero hablar. Tenemos una responsabilidad, los que somos padres debemos proteger a nuestros hijos. Cada uno toma sus decisiones. No tengo ganas de hablar más. Solo quiero que mis hijos estén bien”, dijo.

El jugador fue enfático en afirmar que su prioridad siempre serán sus dos hijos Milan y Sasha, con quienes siempre ha tenido una relación muy cercana. De hecho, por su hijo mayor aceptó estar en la Kings League. “Sólo quiero que mis hijos estén bien. Siempre he tenido una relación próxima con mis hijos, me pidió salir en la Kings League... le hacía ilusión. Nada me hace más feliz que hacer feliz a mi hijo. Lo volvería a hacer. Parece que tenga más años de los que tiene”, afirmó.

El video se hizo viral en redes sociales y, por supuesto, los cibernautas no dudaron en dejar sus opiniones. “No se protege a los hijos humillando a su madre, buscándose una amante, metiéndola en su casa, donde también viven sus hijos, y encima posteando foto en con ella”, “y ahora sí piensa en proteger a sus hijos, pero cuando se paseaba restregándoles su nuevo amor ahí sí se olvidaba que tenía dos niños”, “quiere proteger a sus hijos pero le montó cachos a la mamá y ahora la mamá es la que actúa mal”, “pero ponerle el cuerno a la mamá de tus hijos no es “proteger” a los hijos”.