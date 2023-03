¿Por qué Gerard Piqué solo fue una vez a Barranquilla con Shakira?

Luego de conocerse la separación de Shakira y Piqué, no han parado los comentarios en contra del exfutbolista por, supuestamente, haberle sido infiel a la barranquillera.

Shakira y Piqué posiblemente enfrentaron una batalla judicial para definir quién se quedaba con la custodia de sus hijos Milán y Sasha. Foto: Cortesía

Desde entonces, han salido a la luz algunos detalles que evidencian que, aparentemente, Piqué no trataba del todo bien a la cantante. De hecho, en varios videos que han sido difundidos se observan algunos desplantes que le hacía a la madre de sus hijos Milan y Sasha.

También se ha dicho que la relación de la intérprete de Monotonía con sus suegros Johan Piqué y Montserrat Bernabeu, tampoco era la mejor, pues, supuestamente, ellos nunca le aceptaron al futbolista su romance con ella por el simple hecho de no ser catalana.

La razón por la que Piqué solo fue una vez a Barranquilla

El paparazzi español Jordi Martin, ha sido el encargado de documentar, en su mayoría, los detalles sobre la polémica separación. Incluso, desde que la pareja comenzó su romance les ha seguido de cerca sus pasos, especialmente ahora que regresaron a la vida de solteros, aunque el jugador ya sostiene una relación con Clara Chía.

Martin ha sido una de las personas que más ha defendido a Shakira y atacado a Gerard. “Pobrecita mía… Estaba tan enamorada que no se daba cuenta de la persona que tenía al lado. Persona, por llamarle algo, porque la gente no es consciente de lo que es Piqué”, dijo en El gordo y la flaca.

De igual manera, el paparazzi se refirió a la supuesta percepción que tenía el jugador sobre Colombia, el país natal de la cantante, pues siempre le pareció extraño que, al ser una pareja tan sólida, el exjugador del Barcelona solo haya ido vez a Barranquilla para conocer las raíces de su pareja. “Sus hijos llevan raíces colombianas, ¿por qué no ha salido de él ir a Barranquilla a conocer las raíces de sus hijos, a conocer la familia de Shakira donde se crio, donde nació?”, señaló.

Para muchos, se habría tratado de una actitud racista, teniendo en cuenta que los padres de Gerard no “querían” a Shakira por no ser de España. “Es un inmaduro: es un tipo que habla mal a la gente, que te mira por encima del hombro, es un prepotente… lo he visto siempre como un grosero… Como yo sabía lo que hacía con Shakira yo decía pobrecita, es que no se da cuenta de lo que tiene al lado, pero como estaba tan enamorada, ¿quién era yo para ir a hablar con Shakira y decirle tu marido hace esto?”.