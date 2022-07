Piqué quiere la custodia de sus hijos con Shakira

Cada día, el proceso de separación de Shakira y Piqué se vuelve más tedioso. De acuerdo con la información que ha sido publicada por medios españoles, la expareja no ha podido ponerse de acuerdo para definir la custodia de sus hijos.

Esta semana se conoció que, supuestamente, Shakira le habría hecho a Piqué una millonaria oferta para quedarse con los niños, pues, al parecer, quiere salir de Barcelona y mudarse a Estados Unidos para iniciar una nueva vida junto a sus pequeños.

Te puede interesar: ¿Shakira le daría parte de su fortuna a Piqué para quedarse con la custodia?

Shakira, el futbolista Gerard Piqué y sus dos hijos Milán y Sasha Foto: Instagram

Piqué no aceptaría acuerdo de Shakira. Quiere la custodia de Milan y Sasha

Una nueva información sobre el proceso de separación de Shakira y Piqué fue revelada hace unas horas. El paparazzi Jordi Martin, quien ha estado siguiéndole el rastro a este tema, que aún es noticia mundial, dio a conocer que, al parecer, el futbolista del F.C. Barcelona no aceptaría las condiciones que la intérprete de Te felicito le habría planteado previamente. Se dice que el deportista no permitirá que sus hijos salgan de España.

Vea también: Shakira y Piqué: él fue quien le contó a la artista sobre la infidelidad de Piqué

“Se ha producido una reunión entre Shakira y Piqué, frente a frente, con sus respectivos abogados. Por lo que me comentan, fue una reunión bastante tensa”, dijo el periodista de El Gordo y la Flaca, quien hace unos días captó a Shakira disfrutando de la playa junto a sus hijos y a un misterioso hombre.

De igual manera, Martin agregó: “se ha debatido cuál será el futuro respecto a dónde van a residir los niños y con quién. Dicen que Piqué se mantuvo muy firme en no querer que residan en Miami, argumentando que rompería la estabilidad de los niños”.

Aunque Shakira estaría dispuesta a hacer lo que sea por llevarse con ella a sus hijos Milan y Sasha, al parecer, las leyes de España protegen antes que cualquier otro interés, la estabilidad de los niños. Eso estaría causando que la barranquillera tenga más dificultades para mudarse a su mansión en Miami.

Te puede interesar: Piqué es cuestionado por su separación con Shakira y su nueva novia. Así reaccionó

¿Qué hará Shakira?

Entre otras cosas, el paparazzi afirmó que al salir de esa reunión privada, donde junto con sus respectivos abogados hablaron sobre el tema, la cantante se habría retirado del lugar bastante afectada. “Me aseguran que Shakira salió desvastada. También me dicen que planteó formalizar una última propuesta, ya que, según ella, dijo: ‘Injusto que me tenga que quedar a residir en una ciudad a la cual no me une nada’”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

El as bajo la manga de Shakira

Hace unos días se conoció también, que, debido a la complejidad del proceso en el que no han logrado ponerse de acuerdo, Shakira tendría todo un informe completo sobre situaciones extramatrimoniales del futbolista, que se tomarían como pruebas para quedarse con la custodia de los niños.