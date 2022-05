¿Por qué Carmen Villalobos no disfrutó besos de William Levy en Café? Ella confesó

Carmen Villalobos, actriz de 'Café, con aroma de mujer'. Foto: Felipe Mariño

Mucho se había especulado sobre la química que existía entre Carmen Villalobos y William Levy cuando hicieron Café con aroma de mujer, incluso algunos cibernautas se preguntaron si había algo más que una relación profesional entre los actores. Con el paso de las semanas los dos actores dejaron claro y evidente que, en realidad, lo que se percibe en la novela, que continúa siendo muy vista en la plataforma Netflix, es un trabajo muy profesional y la camaradería de un par de compañeros.

En la telenovela donde él encarna a Sebastián Vallejo y ella a su prometida Lucía, hubo escenas candentes propias de una pareja que se entiende muy bien en la intimidad, aunque con el paso de la historia él pierde interés y se enamora de Gaviota, interpretada por Laura Londoño.

No disfrutó los besos con William Levy: Carmen Villalobos

Justamente sobre esas escenas de besos, caricias y apasionamiento en general fue cuestionada Carmen Villalobos en una reciente entrevista en Telemundo, en Miami en medio de la promoción de Hasta que la plata nos separe, que protagoniza.

También te puede interesar: Conoce todos los detalles de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe

Carmen fue enfática en afirmar que no hubo sentimientos asociados cuando se trató de besar a William Levy, “No. No. Realmente con William nos llevamos super bien es un gran compañero y [sentir algo por él] no cero. A parte, ustedes [refiriéndose a sus entrevistadores] están en esto y saben bien todo: están las cámaras y las personas detrás”, comenzó a señalar.

Aseguró que llegado el momento de grabar no había disfrute del beso como tal. “No es que me voy a besar y ¡ay qué rico! ¡Lo voy a disfrutar! No pasa eso]”, dijo la actriz.

¿Qué tal los besos de Carmen Villalobos y Sebastián Martínez?

Sobre sus escenas románticas con Sebastián Martínez, su galán en Hasta que la plata nos separe, que se estrenó tanto en Colombia como en Estados Unidos este martes 10 de mayo, dijo: “Cuando tuve escenas de besos con Sebas [era como que se presentaba]: ¿qué tal mucho gusto?”, indicando así que tampoco es algo que involucre placer o disfrute.

Carmen sigue felizmente casada con el también actor Sebastián Caicedo. Con él lleva trece años de relación.

Aquí las noticias que son tendencia en el entretenimiento