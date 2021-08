¿Por qué La Chilindrina no se volverá a tomar fotos en bikini?

María Antonieta de las Nieves, la actriz que le dio vida a La Chilindrina en el Chavo del 8, se encuentra concentrada en su carrera como cantante infantil. Sin embargo, recientemente manifestó su deseo al hijo de Roberto Gómez Bolaños de participar en la bioserie de ´Chespirito´. La declaración la hizo en medio de una rueda de prensa en México, durante la presentación de su videoclip Vamos a jugar.

“No solamente daría mi autorización. Le pido a Roberto Gómez Fernández que se comunique conmigo. ¿Cómo en un programa o algo tan importante puede no aparecer tanto ‘La Chilindrina’ como María Antonieta de las Nieves? Si eso era lo que yo les pedía, que trabajáramos juntos”, expresó.

Entre otras cosas, en ese mismo evento, la prensa mexicana le preguntó sobre una foto en la que aparece La Chilindrina en traje de baño, y que se hizo viral hace unos meses, pues generó todo tipo de reacciones en redes sociales, debido a que la actriz no suele publicar imágenes de ese tipo. María Antonieta aclaró que nunca se tomó esa foto con la intención de presumir su físico. Sin embargo, reveló que nunca más se volvería a publicar una imagen así, pues en ese momento había perdido 10 kilos a causa de la depresión. Al parecer, y según dicen en redes sociales, a su familia no le gustó que esta fuera posteada, pese a que fue muy halagada por sus seguidores.

Puedes leer: Fotos: Así quedó La Chilindrina tras retoque estético

“Nunca más lo volveré a hacer… porque nunca más, creo, estaré en el peso que estaba cuando me hice esa foto. En esa foto acababa yo de perder a mi esposo y fueron tres meses o más que yo no me di cuenta qué pasaba. Y lo que pasaba es que huí de la realidad y adelgacé diez kilos. Diez kilos para mi edad y tamaño son muchísimo. Después quise adelgazar otros tres kilos y fue demasiado. Estuve mal, bastante mal. Fui a ver a una gastreontoróloga, ver a un neurólogo, porque no podía ya, pesaba cuarenta y tantos kilos”, confesó.

Puedes leer: ¿Exceso de Photoshop? Marbelle de MasterChef, responde a críticas por sus fotos

Además, la actriz de El Chavo del 8 confesó que dentro de su carrera artística no tiene como prioridad tener una gran cintura y un gran cuerpo, por lo que descarta la idea de volver a publicar más imágenes de ese tipo.