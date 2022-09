Lina Tejeiro fue una de las tantas celebridades que asistió anoche al Movistar Arena de Bogotá, donde Rosalía llegó con su gira, Motomami World Tour. La actriz, recordada por su participación en Padres e Hijos y La Ley del corazón se encargó de documentar varios momentos en sus redes sociales.

Minutos después de llegar, acompañada de sus amigos Cristhian Caína y Erwin García, más conocidos como Los del Ñam, la llanera de 30 años contó que uno de ellos bailaría en el escenario con la cantante española.

¿Por qué Lina Tejeiro no quiso bailar con Rosalía? Este fue su reemplazo

Sus seguidores se sorprendieron cuando la artista les contó que a ella le propusieron subir al escenario, pero dijo que no. Con la sinceridad que siempre la ha caracterizado, la actriz contó la verdadera razón.”Oigan Cris va a bailar con la Rosalía, no saben, tengo que contarles, me dijeron a mí ¿quieres bailar con la Rosalía? Y yo no, porque no soy buena bailando, pero Cris sí” confesó, mostrando a su amigo, quien recibió una manilla para acceder a la tarima al final del concierto. Fueron varios los asistentes que tuvieron la oportunidad de acompañar a la española en una de sus canciones y bailar a su lado.