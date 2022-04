¿Por qué Tostao hizo llorar a Pamela Ospina en ‘MasterChef Celebrity?

Un nuevo reto por equipos se presenció en el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity. Tostao, Chicho Arias, Corozo y Aida Morales quienes fueron los ganadores del pin de inmunidad, debían escoger a los compañeros que harían parte de sus equipos para la prueba.

El ambiente se tornó tenso cuando la comediante Pamela Ospina quedó de última y por obligación tuvo que quedarse en el grupo del integrante de ChocQuibtown, donde ya estaban Isabella Santiago y Estiwar G. Recordemos que en uno de los capítulos de esta semana también hubo un ambiente pesado entre Pamela e Isabella, cuando tuvieron que hacer un reto en parejas.

Antes de iniciar el programa, la comediante había ingresado a la cocina muy contenta, emocionada y cantando: “Quiero un capitán que me ponga a cocinar, quiero un capitán me ponga a sazonar. Quiero un capitán que me ponga a gozar, quiero un capitán que me puede salvar”.

Tostao hizo llorar a Pamela Ospina

Una vez fueron elegidos los equipos, la presentadora Claudia Bahamón le preguntó a Tostao: “¿Algo por decir?”. Sin pensarlo mucho, el artista respondió: “solo queremos ser tres… No, mentiras. Bienvenida Pamela”. La presentadora Claudia Bahamón se sorprendió y le dijo que ese comentario había sido pesado. El cantante se escudó diciendo que lo único que quería era ponerle un poco de humor a la cocina.

Sin embargo, la comediante no aguantó el llanto pues se sintió mal con ese comentario. Ante las cámaras dijo: “Me da rabia. Obviamente es un chiste que duele, pero no quiero hablar de eso porque no tiene sentido”.

Algunos de los compañeros opinaron al respecto. Por ejemplo, Cristina Campuzano dijo: “No es un secreto para nadie que ‘Tostao’ y Pamela no se llevan bien. Pero me parece muy feo cuando un hombre es antipático con una mujer”. La actriz Aida Bossa, por su parte, responsabilizó a los dos por esa actitud: “juego de manos, juegos de marranos. Los dos se tiran fuera y delante de cámaras”.

Finalmente, la venezolana Isabella Santiago agregó: “Yo siento que hay una parte de ellos que se rehúsa a tener una buena onda. Yo no sé si es que ellos tienen sus antecedentes, pero por ahí se corre el rumor que un día por poco se agarran”.