¿Por qué Yeferson Cossio se está quitando los tatuajes de su cara?

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenido más comentados de las redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 9,9 millones de seguidores, y desde que se hizo famoso, ha sido reconocido, entre otras cosas, por las obras sociales que realiza y quedan plasmadas en sus videos.

Físicamente, el antioqueño se destaca porque casi todo su cuerpo está lleno de tatuajes: su cara, cuello, manos, torso, brazos y piernas. Muchos de sus seguidores lo halagan, mientras que otros lo critican. “¿Así es tu cuerpo? Nada que ver”, “qué feo tantos tatuajes”, “antes era lindo sin esos tatuajes y sin tanto músculo, ahora sí es feo”, “te tiraste la cara con esos tatuajes”, “te dañaste la piel”.

Así está quedando Yeferson Cossio con tatuajes en su cara

Hace pocas horas, el generador de contenido sorprendió a sus fanáticos cuando les contó que se quitará los tatuajes de su cara con un doloroso procedimiento de varias sesiones. “Me estoy borrando todos los tatuajes de la cara, menos uno, este procedimiento duele mucho, más que el tatuaje y no creo que vaya a aguantar, duele mucho”, dijo. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, sobre todo a quienes han seguido desde el principio su pasión por los grabados en su piel.

Esta es la razón por la que Yeferson Cossio se está borrando los tatuajes de su cara

Muchos internautas no entendían por qué el influencer estaba tomando esa decisión, hasta hace unas horas, cuando decidió revelarlo a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’.

Precisamente, fue su mamá la persona que lo motivó a someterse a este drástico cambio. “Estos días le pedí fotos a mi mamá de cuando era más joven y me dijo que cómo era de lindo cuando no tenía la cara tatuada y me insinuó que no le gustaba verme con ellos”.

Según contó, después de la conversación con su progenitora, se puso a pensar y decidió obedecerle. Por esa razón, decidió borrarlos, excepto uno que tiene un gran significado para él. “Mi mamá me quería ver la cara sin tatuajes. Y si mi mamá no quiere tatuajes en mi cara, pues no tendré tatuajes en la cara. Aunque la verdad me gustaban mucho”, afirmó.

La publicación ya se hizo viral en varias cuentas de Instagram que siguen la vida de los famosos. Varios lo felicitaron por la decisión que tomó, asegurando que se veía mucho mejor.

¿Cuál es el nombre completo de Yeferson Cossio?

Desde que se hizo famoso en redes sociales, el antioqueño es conocido como Yeferson Cossio. A diferencia de otros artistas, ese sí es su verdadero nombre y no es el artístico, como suelen utilizarlo algunos.

Sus seguidores se han estado preguntando por su nombre completo, que es Yeferson Esteban Cossio Castaño. Nació el 15 de mayo de 1994 y, actualmente, tiene 28 años.