Premios Óscar 2023: ¿Por qué la alfombra roja cambiará de color?

La edición número 95 de los Premios Óscar se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde se están ultimando detalles para recibir a múltiples celebridades destacadas en el mundo del cine, el próximo domingo 12 de marzo.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box 2023′: esta es la lista inicial de participantes

El domingo 12 de febrero se llevará a cabo la entrega número 95 de los Premios Óscar, que otorgará más de 25 estatuillas. Foto: Getty Images - Getty Images

Alfombra roja será cambiada por una alfombra champán

Por primera vez, en seis décadas, las celebridades desfilarán por una alfombra que no será roja, sino de color champán, y que ya fue desplegada desde el pasado miércoles.

Más noticias de los Premios Óscar Rihanna, Sofía Carson y más artistas que cantarán en los Premios Óscar 2023 Este domingo 12 de marzo, se realizará la 95° edición de los Premios Oscar 2023. Conoce aquí los artistas que se presentarán en la ceremonia. Leer aquí: Rihanna, Sofía Carson y más artistas que cantarán en los Premios Óscar 2023 Día de la mujer: Meryl Streep y más actrices con más Premios Óscar de la historia A propósito del Día de la Mujer y de los Premios Óscar, que se celebrarán el 12 de marzo, hacemos un recuento de las actrices con mayor número de estatuillas. ¡Conócelas aquí! Leer aquí: Día de la mujer: Meryl Streep y más actrices con más Premios Óscar de la historia

“La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre”, dijo, en tono jocoso, Jimmy Kimmel, el presentador principal de esta edición, refiriéndose a la bofetada que Will Smith le propinó el año pasado a Chris Rock durante la ceremonia.

Bill Kramer, director de la Academia, explicó el por qué de ese cambio. “Le pedimos a nuestro equipo encargado de la decoración un estilo que fuera bien para el día y para la noche”. De acuerdo con eso, el color champán contrasta también con el rojo oscuro de las cortinas y el blanco de la columnas del teatro.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ya fueron publicadas algunas imágenes donde se observa a algunas personas de producción desplegando los enormes rollos de alfombra, por donde se espera, desfilarán figuras del cine como Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Ana de Armas, Austin Butler, Colin Farrell y Brendan Fraser, actores que están nominados en las diferentes categorías.

Marvel no ha ganado nunca el premio Óscar a los mejores efectos especiales

Las películas de Marvel se han destacado por sus impresionantes efectos visuales. Aunque las adaptaciones de los superhéroes han acumulado 13 nominaciones, hasta el momento, ninguna ha sido ganadora.

Este año, la película de Black Panther: Wakanda Forever fue nominada y espera romper con esa “maldición”. El filme competirá contra Top Gun: Maverick, Sin novedad en el frente, The Batman y Avatar: el sentido del agua.

¿Dónde se podrán ver los Premios Óscar en Colombia?

El próximo domingo 12 de marzo, se podrá ver toda la transmisión de los premios a través del canal TNT y la plataforma HBO Max.