¿Qué hacen Álex Campos y Fanny Lu juntos?

“Ahí estaba Cristo”, es la canción que Fanny Lu interpreta a dúo con Álex Campos Foto: Cortes

El cantante colombiano Álex Campos, considerado el más importante en el género góspel en el país, anunció que aceptó la invitación de una famosa disquera especializada en ese género musical (Essential Worship) e interpretó con su compatriota Fanny Lu, There was Jesús, la canción que le otorgó el Grammy a Dolly Parton y a Zach Williams, en la entrega 53 de los premios Grammy por Mejor Interpretación/ Composición de Música Cristiana Contemporánea. El tema también recibió el año pasado la Certificación de Oro de la RIAA, y encabezó las listas más importantes durante varias semanas. Ahora fue traducido al español como Ahí estaba Cristo para la interpretación de dúo conformado por Álex y Fanny.

También puedes leer: Álex Campos y las verdaderas razones por las que dejó el país

“Hace unos días estrenamos la canción ¡Ahí estaba Cristo!! Junto con mi amiga y artista, @fannylu no saben lo que ha representado para nosotros. Gracias a @essentialworshipespanol Por esta tremenda invitación. Escúchala en tu plataforma favorita”, escribió Campos en su Instagram. Por su parte Fanny Lu también se mostró satisfecha con el resultado. “Ser parte de este álbum es uno de los regalos más hermosos que he recibido. Una vez más lo digo, las casualidades no existen. Estoy agradecida por esta invitación tan importante para mí y mi carrera”.

Esta es la primera vez que Fanny incursiona en la música góspel.

Aquí las noticias que son tendencia

Recordemos que Fanny está próxima a casarse por segunda ocasión y recientemente reveló a Vea lo plena que se siente en esta etapa de su vida. Además de tener dos hijos ya grandes, Mateo de 20 años y Valentina de 17; tiene una muy buena relación con su primer esposo y su carrera se encuentra en un excelente momento.

Por su lado, Alex Campos se radicó fuera de Colombia en febrero pasado y ahora reside en Houston desde donde quiere proyectar su carrera.

También puedes leer noticias como esta aquí