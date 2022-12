¿Qué pasó con Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol, que se volvió viral?

Érika Zapata, periodista de Noticias Caracol, contagió a los televidentes del espíritu navideño durante uno de sus informes desde la Terminal del Norte de Medellín. Las particulares frases de la periodista a la hora de presentar su reporte, se robaron la atención de los televidentes. Los seguidores del informativo no dudaron en reaccionar ante la personalidad de la comunicadora.

¿Qué hizo Érika Zapata en Noticias Caracol?

No es la primera vez que la periodista antioqueña llama la atención por sus frases al aire. Esta vez alegró el día de muchos espectadores, quienes comentaron, inmediatamente, sus reacciones en redes sociales. En el noticiero del 24 de diciembre, la presentadora Alejandra Giraldo le dio paso desde Bogotá, y Zapata, quien se encontraba en la capital antioqueña, habló sobre el flujo de viajeros en épocas navideñas.

Desde el inicio de su reportaje, la paisa empleó frases muy tradicionales que llamaron la atención de los internautas, especialmente cuando se refirió a la cantidad de personas que estaban la terminal de transporte como “mero gentío”. Sus características frases no terminaron ahí, la periodista también usó “fincas muy buenas, muy bacanas”, “gente estirando trompa” y “Se les vinagró el aguinaldo”, afirmaciones que los espectadores colombianos entendieron a la perfección.

Largas filas de viajeros se presentan a esta hora en las terminales de transporte de Medellín. Muchos aún no logran conseguir tiquetes para dirigirse hacia sus destinos, sin embargo, mantienen la esperanza de llegar a tiempo para la Navidad.



Más en https://t.co/yqNEZKp2QB pic.twitter.com/sGYdnc3pDK — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 24, 2022

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y comentaron en el mismo post del noticiero. “Erica lo mejor, dice ella muchos estirando trompa jajaja me encanta su estilo tan particular de presentarnos los reportajes”, “Erika Zapata es la mera mera”, “pónganle 10, bravo @ericayasmin4 sos la mejor de todas”, “Me encanta esta periodista”, “Erika es lo max jajaja me encanta escucharla en sus notas”, escribieron.