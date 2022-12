La advertencia de Alejandra Giraldo a Edward Porras en ‘Noticias Caracol’

Uno de los periodistas más queridos de Noticias Caracol, es Edward Porras, encargado de la sección el ‘Ojo de la noche’, donde muestra todo lo que ocurre en los barrios de Bogotá mientras la mayoría de ciudadanos descansa.

La presentadora de la primera emisión de Noticias Caracol le hizo curioso comentario al ‘Ojo de la noche’ que dejó pensando a más de uno. Foto: Cortesía Noticias Caracol - Cortesía Noticias Caracol

Todas las mañanas, en la primera emisión del noticiero, el periodista muestra un informe con las noticias más importantes de lo que ocurrió en la noche anterior en la capital del país. Generalmente, Edward suele tener una pequeña charla con los presentadores que están en el set mostrando la buena relación que tienen.

Cuando el periodista Juan Diego Alvira estaba en el canal, los televidentes comentaban mucho sobre su gran amistad. Ahora, lo hacen con Alejandra Giraldo, otra de las presentadoras más queridas y destacas del noticiero y con quien, también, tiene química laboral.

¿Qué le dijo Alejandra Giraldo a Edward Porras?

En la emisión del pasado viernes 9 de diciembre, Alejandra y Edward realizaron un cruce de comentarios que pusieron a algunos televidentes e internautas a pensar sobre el futuro del ‘Ojo de la noche’.

Luego de que Edward presentara el informe de lo ocurrido en la noche anterior, la presentadora antioqueña le lanzó una curiosa advertencia: “Ya saben en las porterías, todo el mundo está alerta. Usted no se puede ir del canal”.

Aunque no especificó a qué se refería, el periodista le contestó de manera jocosa, evitando lo que su compañera le dijo: “Le voy a decir, ya llegaron los tamales. Ya no digo más”. No quedó claro a qué se referían, pero inmediatamente, en redes comenzaron a preguntarse sobre los futuros planes profesionales del ‘Ojo de la noche’.

Alejandra Giraldo le hizo advertencia a su compañero Edward Porras en pleno noticiero pic.twitter.com/f9ULBNfdog — Ana (@PuraCensura) December 9, 2022

Alejandra Giraldo confundió a compañero con Juan Diego Alvira

Recientemente, la presentadora de Caracol llamó a su compañero Andrés Montoya como Juan, refiriéndose, posiblemente, a Juan Diego Alvira, quien hace unos meses se fue del noticiero.

Alejandra estaba haciendo reportería sobre la celebración del Día de las Velitas en Bogotá. Para darle paso a su compañero, se confundió y le dijo “Juan”. Sin embargo, corrigió inmediatamente y continuó con el informe. “Oiga Juan. Juan no, Andrés. Es que no tiene que haber manipulación de pólvora en estas fechas”

Andrés Montoya es el periodista que reemplazó a Juan Diego Alvira y quien anteriormente presentaba desde Medellín algunas noticias de ese departamento.