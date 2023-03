¿Qué pasó en ‘La Descarga’ con Gusi, Breiner y ‘El Puma Vallenato’?

El más reciente capítulo de La Descarga, el templo de la música dejó en shock a más de uno. La tensión se desbordó dentro de la competencia y el equipo de Gusi fue el protagonista de las múltiples emociones que vivieron los participantes y los mentores.

Te puede interesar: Reconocida presentadora regresó a ‘Noticias Caracol’: “es un gusto volver”

El Puma Vallenato, Breiner, Byordy y Franko se enfrentaron en el tocadiscos. Uno de ellos sería salvado por su mentor y otro sería el eliminado por Marbelle, Maía y Santiago Cruz.

Más noticias de La Descarga Mel García: dónde nació, en qué actuó y más del pupilo de Marbelle en La Descarga El participante de ‘La Descarga’ que le dio un beso a Marbelle y se volvió tendencia, también es actor. Conoce aquí algunos datos de su vida. Leer aquí: Mel García: dónde nació, en qué actuó y más del pupilo de Marbelle en La Descarga La Descarga: impase de Maía y Santiago Cruz por Luisma. César Amaya fue eliminado Cinco participantes del equipo de Maía se enfrentaron por un cupo más dentro de ‘La Descarga’. Esto pasó en el más reciente capítulo. Leer aquí: La Descarga: impase de Maía y Santiago Cruz por Luisma. César Amaya fue eliminado

Puma Vallenato cometió un error

El primero en pasar fue El Puma quien interpretó Vivo en el limbo de Kaleth Morales, pero su presentación no fue la mejor y terminó equivocándose varias veces. “Hoy no estuve arriba, yo soy de los que cuando tropiezo, cometo un error, me excuso. Ha habido momentos de la convivencia que no han estado tan chéveres y eso me tiene desconcentrado. Estoy bastante agotado”, dijo.

Gusi y Breiner lloraron en ‘La Descarga’

Luego, el turno fue para Breiner con Me cansé de rogarle. Al finalizar su presentación, no pudo contener las lágrimas al aceptar que ha sido el protagonista de múltiples conflictos dentro de convivencia en el campamento. “Quiero pedirle perdón a Gusi por defraudarlo… No te mereces lo que está pasando, pido perdón a los mentores por esta mala onda en los equipos”, dijo.

También, aprovechó para dirigirse a El Puma Vallenato, con quien había tenido algunos inconvenientes: “te pido perdón, Puma. Solo te puedo decir que nuestra amistad va a ser real afuera, porque acá estamos en una competencia”. Breiner se defendió asegurando que no era una mala persona y que, por el contrario, siempre está tratando de dar lo mejor de sí.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Al verlo, Gusi tampoco pudo evitar llorar. “Me ha tocado la nube gris de sobrellevar esta situación de convivencia, pero, al mismo tiempo me ha tocado, creo, unos cantantes muy talentosos. En mi estilo de vida nunca acostumbro a llevar una vida conflictiva, pero sí les puedo asegurar que hasta mis 16 años con la persona con la que más peleé fue con mi hermano y hoy no concibo mi vida sin él, entonces, yo sé que esta amistad va para largo rato... Somos hermanos porque vinimos a hacer una sola cosa y es música”.

Todo surgió por la tensión que hay dentro del ‘Campamento musical’ a raíz del acercamiento de El Puma Vallenato con Dareska y Laura Azul.