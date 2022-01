¿Qué piensa Luna, la hija mayor de Jessi Uribe sobre su relación con Paola Jara?

Como es bien sabido, la vida de los artistas suele ser de gran interés para sus fanáticos. La de Jessi Uribe no ha sido la excepción. Desde que inició su relación con la también cantante Paola Jara, no han parado los comentarios o cuestionamientos en redes sociales sobre su historia de amor.

Recordemos que el intérprete de Dulce pecado estuvo casado con Sandra Barrios, y fruto de su matrimonio nacieron sus cuatro hijos: Luna, Sara, Alan y Roy. La primogénita del cantante ha demostrado ser muy activa en Instagram, donde tiene 71,2 mil seguidores, con quienes interactúa a través de la típica dinámica de ‘preguntas y respuestas’. Recientemente, algunos internautas quisieron incomodar a la menor de 12 años con algunas preguntas sobre la relación de su padre con Paola Jara. Sin embargo, la niña respondió de la manera más madura, dejando sorprendido a más de uno por sus contundentes respuestas.

Inicialmente, un usuario le escribió: “Luna, eres muy bella. ¿Cómo es tu relación con Paola Jara?”. La menor no tuvo problema en responder aseverando que es “hermosa”. De igual manera, le preguntaron si estaba de acuerdo con que su papá fuera pareja de Paola Jara y si aceptaba su relación. “Claro, aparte yo no soy quien para aceptar o no ese tipo de decisiones”. Finalmente, un usuario quiso cuestionar la felicidad de su hogar diciéndole: “¿por qué no le pides a Jessi que hagan un hogar feliz como lo eran antes?”. Ante eso, Luna Isabel respondió: “porque ahora no tengo un hogar feliz sino dos”.

¿Qué tal lo que dijo? La primogénita del cantante de música popular se sinceró a través de sus redes sociales y contó si se la lleva bien o no con la novia de su papá. Foto: Instagram

No es la primera vez que la mayor de los hijos de Jessi Uribe habla del tema. De hecho, en varias oportunidades han publicado fotos donde aparecen los cuatro hijos de Jessi compartiendo con Paola Jara, dejando en evidencia que tienen una gran relación.

