“¿Tarde para quién?”: Paola Jara a quienes la cuestionan por no tener hijos

La relación de Paola Jara y Jessi Uribe, cantantes de música popular, ha estado, desde el principio, en el ojo del huracán. Aunque ya llevan dos años de relación, algunos internautas aún siguen cuestionando su historia de amor.

En los últimos días, la intérprete de Murió el amor ha sido tendencia luego de confirmar que fue contagiada con Covid-19. Ahora, su nombre volvió a sonar en redes sociales debido a la respuesta que le dio a un usuario que la cuestionó por no tener hijos.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, le escribieron: “¿Por qué no tuviste hijos? Ya se te hará tarde”. En vista de que ha sido una pregunta recurrente en su Instagram, la cantante respondió sin pelos en la lengua: “¿Tarde para quién? ¿Para ti o para mí? Si es por mi edad… mmm pues no sé, he visto mujeres mayores que yo teniendo hijos”, dijo tajantemente a través de un video.

Paola Jara tiene 38 años y Jessi Uribe 34. El santandereano tiene 4 hijos con su exesposa Sandra Barrios. El año pasado, en una edición de la revista Vea, la pareja confirmó que está próxima a llegar al altar, aunque hasta el momento, se desconoce la fecha exacta de la boda. También, a través de sus redes sociales, la cantante había asegurado que no quería tener hijos pues estaría enfocada en su carrera artística.

