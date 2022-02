¿Quién ganó los 55 millones en ‘Yo me llamo’ en el capítulo de ayer?

Yo me llamo ya se encuentra en su recta final. Esta semana fue eliminado el imitador de Andy Montañez. Así las cosas, quedan solo 6 participantes como finalistas.

Te puede interesar: ¡Conmovedor! Andy Montañez le dijo adiós a ‘Yo me llamo’

Los jurados César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez; el público y los televidentes, disfrutan cada noche de los shows que ofrecen los participantes, quienes han tenido un gran avance gracias a la escuela de Yo me llamo. En este punto de la competencia, cada uno deslumbra hasta con los detalles más mínimos, pues de eso depende si permanecen o no en el programa.

Anoche hubo gala de premiación, y los imitadores se enfrentaron por 55 millones de pesos que estaban en juego. ‘Yo me llamo Camilo Sesto’ fue el encargado de abrir la noche con la canción Vivir así es morir de amor. Su presentación fue elogiada por los jurados. Luego, el turno fue para el imitador de Maluma con Borró Cassette. Aunque también le fue bien, los jurados notaron que el artista tuvo que recurrir a una técnica de maquillaje para que sus abdominales se vieran marcadas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Leonardo Favio paralizó el escenario con el tema Ella ya me olvidó. Por supuesto, los elogios no se hicieron esperar. Siguiendo con la ola romántica, Carlos Gardel descrestó con la canción Caminito. Bruno Mars llegó recargado con Locked Out of Heaven. Los jurados quedaron completamente sorprendidos al verlo tocar la batería al ritmo del metrónomo. Finalmente, el imitador de J Balvin cerró la gala de premiación con el popular tema Mi gente. Su show también fue resaltado por los jurados.

Capítulo 70 - Yo Me Llamo 2021 | Caracol Televisión

‘Yo me llamo Leonardo Favio’ fue el gran ganador de los 55 millones

“Estamos sin palabras, solamente tengo elogios porque creciste… tú siempre nos has mostrado shows con altura, pero en este caso arrancaste con una sutileza la canción, le diste un vuelo, un crecimiento… nos fuiste llevando en toda esa emoción, la afinación impecable”, resaltó César Escola sobre la presentación del imitador de ‘Yo me llamo Leonardo Favio’, quien, nuevamente, se quedó con el millonario premio de la noche. No obstante, algunos internautas criticaron el resultado en las redes sociales.

Te puede interesar: En esto invertirá Leonardo Favio de ‘Yo me llamo’ los millones que se ha ganado