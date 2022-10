Rafaella, hija de Marbelle: “recibo mensajes llenos de odio y frustración”

Durante los últimos meses, Marbelle se ha convertido en una de las mujeres más polémicas del país. De igual manera, su hija Rafaella, suele convertirse en tendencia no solo por sus sexis fotografías, sino también porque, al igual que su madre, de vez en cuando utiliza sus redes sociales como medio de reflexión.

Te puede interesar: Marbelle reveló por qué se alejó de su hija: “no tengo problema con que sea gay”

La primogénita de Marbelle dejó un contundente mensaje en sus redes sociales a quienes la critican por su aspecto físico. Foto: Instagram - Instagram

Recientemente, la joven, quien también es cantante, habló a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 991 mil seguidores, sobre las mujeres y la necesidad de que exista apoyo entre el género pues, muchas veces, priman las críticas y los maltratos.

Contundente mensaje de Rafaella Chávez, hija de Marbelle

Acompañado con unas fotografías, la joven generadora de contenido dejó un claro mensaje. “Últimamente recibo comentarios y mensajes llenos de odio y frustración. La mayoría, de mujeres que me siguen y dicen llevar a Dios en su corazón... No existe una capa de empatía, pues este año he escuchado y he leído de todo, sobre mi familia, sobre mi aspecto físico, sobre cómo me veo y cómo dejo de verme. ¿En qué momento confundimos el tener libre albedrío y derecho de expresión con creer que somos dueños de la verdad y de la vida de los demás?”.

Te sugerimos leer: ¿Marbelle está embarazada de su primer hijo con Sebastián Salazar?

Para Rafaella, muchas veces las redes sociales se convierten en un espacio lleno de odios y con nada de compasión. “Vivimos en una cultura de culpa y constante castración, en donde es escasa la compasión. Siento que las redes sociales nos han desdibujado la humanidad. Es mucho más fácil escondernos detrás de una pantalla y ponernos la capa de juez”, puntualizó.

Otro de los temas que tocó la hija de Marbelle, fue sobre la importancia de tener competencia con uno mismo y no con las demás. Por esa razón, invitó a se cree un apoyo entre el género femenino. “Apoyar nuestro brillo entre mujeres no solo es necesario, es urgente... hoy quiero celebrar a todas las mujeres que están brillando, que están dejando huella. Cada día entiendo que mis principales referentes son mujeres, hoy las honro y las celebro... qué bonito sería que entre mujeres nos apoyáramos y nos permitiéramos brillar más, reprogramar el dolor que traemos y entender que la competencia es con nosotras mismas, no hay necesidad de dañarnos y dar espacio a suposiciones por ignorancia”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luisa Fernanda W también habló de las críticas de las mujeres

Esa reflexión surgió después de que en sus redes sociales le hayan dejado muchos mensajes criticando varios aspectos de su vida, entre ellos su cuerpo. Rafaella no es la primera mujer que se ‘desahoga’ en sus redes; hace unos días también lo hizo la generadora de contenido Luisa Fernanda W, quien se refirió sobre la falta de empatía entre las mujeres. “Analizando comentarios de algunas mujeres en mi perfil, me quedo impresionada cómo muchas no están preparadas para ser empáticas con otra mujer. Siento que las mujeres estamos en una lucha constante de respetarnos unas a otras, de tener empatía, pero siento que algunas mujeres no están preparadas para eso porque si ven a una caída van y se le tiran encima como para terminarla de rematar... ¿qué nos pasa a las mujeres que nos encanta tanto atacarnos entre nosotras? Yo no tengo como el corazón de atacar otra mujer”.