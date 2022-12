¿RBD de concierto en 2023? Este fue el motivo por el que se separó la banda

Los fanáticos de RBD, la agrupación que surgió de la exitosa telenovela mexicana que llevaba el nombre de Rebelde y que fue transmitida durante el 2004 y el 2006, no ven la hora en que sus protagonistas se vuelvan a reunir en vivo, luego de haber vivido varios reencuentros en eventos amistosos en los que han estado Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Poncho Herrera no asistió a otro reencuentro de los ex RBD, que se vieron luego de la boda de Maite Perroni. Foto: Instagram - Instagram

Al parecer, esos cinco integrantes de la desaparecida banda, estarían planeando una gira para el próximo año, por algunos países de Latinoamérica y que, supuestamente, comenzaría en septiembre.

Los rumores surgieron gracias a Pablo Chagra, un influenciador conocido como Chismelliannial, quien publicó un video en la red social TikTok, hablando sobre ese tema. “RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones”, dijo.

Sobre si sería un reencuentro definitivo por parte de la banda, noticia que alegraría aún más a sus fanáticos, Pablo aseguró: “Por ahí van a andar iniciando con todo esto y con las presentaciones, pero no crean que es ya el regreso. De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron, me dijeron, me susurraron al oído que van a ser pocas presentaciones en los países más icónicos en la carrera de Rebelde”.

Poncho Herrera no estaría en la gira de conciertos de RBD

De igual manera, el influenciador aseguró que, probablemente, Alfonso Herrera, conocido como Poncho, no participaría de la gira, debido a sus múltiples compromisos profesionales y que por esa razón, no estaría interesado en regresar a la banda, aunque sí lo invitaron.

¿Por qué se separó Rebelde?

Han pasado más de 15 años desde que la noticia de la disolución de la banda de RBD tomó por sorpresa a millones de fanáticos alrededor del mundo. Muchos jóvenes lamentaron la última gira de conciertos, que anunciaron el 15 de agosto del 2008.

Desde entonces, dejaron el proyecto que los hizo famosos no solo en Latinoamérica, sino en muchos otros países del mundo. Sobre el por qué se separó la banda, se hicieron muchas especulaciones.

Tras casi dos décadas, se conoció que el verdadero motivo que los llevó a disolver el grupo musical que fue uno de los más exitosos en su momento: sus integrantes querían tomar rumbos diferentes y así lo hicieron. Cada uno comenzó su propia carrera musical y/o actoral.

Para ese entonces, la revista People en español dio a conocer un comunicado por parte de los artistas: “hemos realizado juntos un sueño que jamás imaginamos podríamos lograr, cantamos, lloramos y reímos con nuestras canciones a lo largo del mundo y ante millones de personas. Hemos dejado una huella imborrable en las vidas de millones de personas… ¡Nuestros queridos fans! Ustedes han marcado nuestra vida de una manera inigualable; los llevaremos en nuestro corazón por siempre. Todo gran proyecto necesita transformarse para trascender y hoy nosotros estamos iniciando ese proceso”.